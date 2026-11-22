Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών της Κύπρου για τις συνθήκες θανάτου της 17χρονης μαθήτριας από τη Λεμεσό, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο κρεβάτι δωματίου ξενοδοχείου στην Κακοπετριά.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται οι τελευταίες ώρες ωρών πριν από τον εντοπισμό της ανήλικης, με τους ανακριτές να επιχειρούν να συνθέσουν τις κινήσεις της και να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε.

Σύμφωνα με το philenews.com, η 17χρονη διέμενε στο ίδιο δωμάτιο με δύο συμμαθήτριές της. Νωρίτερα, οι τρεις τους είχαν βγει για βόλτα στο χωριό και, κατά την επιστροφή τους στο ξενοδοχείο, η ανήλικη φέρεται να ανέφερε στις φίλες της ότι θα ξάπλωνε για λίγο, προκειμένου να ξεκουραστεί ενόψει της βραδινής τους εξόδου.

Οι δύο συμμαθήτριές της επέστρεψαν στο δωμάτιο γύρω στις 10:00 το βράδυ και επιχείρησαν να την ξυπνήσουν. Όπως διαπίστωσαν όμως, η 17χρονη ήταν αναίσθητη στο κρεβάτι της και δεν ανταποκρινόταν. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και κλήθηκε ασθενοφόρο, με το πλήρωμα να καταβάλλει προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του ξενοδοχείου, κατοικιών και άλλων επιχειρήσεων της περιοχής, ενώ συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από μαθητές και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση.

Δυσαρέσκεια για μη παρουσία ιατροδικαστή

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει προκύψει ζήτημα με τη μη παρουσία ιατροδικαστή στο σημείο της τραγωδίας. Στο Αρχηγείο Αστυνομίας εκφράζεται δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, παρά την ενημέρωση του ιατροδικαστή από την πρώτη στιγμή, ο ίδιος έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη η μετάβασή του στο ξενοδοχείο για αυτοψία. Αντί αυτού, του στάλθηκαν φωτογραφίες της σορού της ανήλικης για αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το philenews.com, έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων και συνεννόηση μεταξύ Αστυνομίας και ιατροδικαστή, κρίθηκε πως η παρουσία του στο δεν ήταν αναγκαία.

Παράλληλα, εκτιμήθηκε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξει πολύωρη παραμονή της σορού εκτεθειμένης, καθώς κάτι τέτοιο ενδεχομένως να επηρέαζε την κατάσταση των δειγμάτων που θα ληφθούν κατά τη νεκροτομή, από τα οποία αναμένεται να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η νεκροτομή επί της σορού, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (23/11), αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της 17χρονης.