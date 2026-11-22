Σοκ προκαλεί ο θάνατος μιας 17χρονης μαθήτριας από τη Λεμεσό, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, η ανήλικη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της γύρω στις 11:00 το βράδυ του Σαββάτου. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες ανάνηψης, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός της.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 17χρονης

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν τον χώρο προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, ενώ ήδη λαμβάνονται καταθέσεις τόσο από συμμαθητές της όσο και από εργαζομένους του ξενοδοχείου, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα “Φιλελεύθερος”.