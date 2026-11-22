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Σε μια ασυνήθιστη τοποθέτηση για τη φερόμενη κυβερνοεπίθεση σε μία από τις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων του FBI προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, ενδέχεται να προκύψουν αποκαλύψεις για υποθέσεις που ο ίδιος θεωρεί πολιτικά υποκινούμενες. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ οι αμερικανικές αρχές ερευνούν την πιθανή παραβίαση του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών Εγκλήματος (National Crime Information Center, NCIC), το οποίο χρησιμοποιείται από υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας το Σάββατο (21/11) στο Fox News, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η είδηση είναι ανησυχητική, αλλά έσπευσε να αναφερθεί σε ενδεχόμενες πολιτικές αποκαλύψεις.

«Μόλις το πληροφορηθήκαμε και θα πω ότι δεν είναι καλό. Δεν μου αρέσει αυτό», δήλωσε στην Κέιλι ΜακΕνάνι, πρώην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου και νυν παρουσιάστρια του τηλεοπτικού δικτύου.

«Αλλά ίσως μάθουμε πράγματα που διαφορετικά δεν θα μαθαίναμε ποτέ», πρόσθεσε.

Οι αναφορές Τραμπ στη Ρωσία, την Ουκρανία και την εκλογική νοθεία

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τις πιθανές αποκαλύψεις με τις παλαιότερες έρευνες για τη ρωσική ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές του 2016, τις οποίες εξακολουθεί να χαρακτηρίζει «απάτη».

«Είχαμε την απάτη με τη Ρωσία, τη Ρωσία, τη Ρωσία. Είχαμε όλες αυτές τις άλλες απάτες», ανέφερε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην υπόθεση της Ουκρανίας και στην τηλεφωνική συνομιλία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της πρώτης διαδικασίας παραπομπής του το 2019.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς του περί εκτεταμένης εκλογικής νοθείας, λέγοντας ότι ενδεχομένως να αποκαλυφθούν στοιχεία και για αυτή την υπόθεση.

«Ίσως μάθουμε για την εκλογική νοθεία, για όλη την εκλογική νοθεία που σημειώθηκε», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι του αρέσει να αναζητά τη θετική πλευρά των γεγονότων.

Οι ισχυρισμοί του περί εκτεταμένης νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020 δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις σχετικές έρευνες.

Παράλληλα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία ένδειξη ότι η φερόμενη κυβερνοεπίθεση συνδέεται με τις παλαιότερες έρευνες του FBI για τη Ρωσία, την υπόθεση της Ουκρανίας ή τις αμερικανικές εκλογές.

Στο στόχαστρο κρίσιμη βάση δεδομένων του FBI

Σύμφωνα με το Fox News, τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης επιβεβαίωσαν ότι κυβερνοεγκληματίες απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο National Crime Information Center.

Το CNN ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την πληροφορία, ενώ το Associated Press επιβεβαίωσε ότι το FBI διερευνά το περιστατικό, επικαλούμενο πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης.

Το NCIC αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πληροφοριακά συστήματα των αμερικανικών αρχών ασφαλείας, καθώς επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Η βάση περιλαμβάνει πληροφορίες για καταζητούμενους, αγνοούμενους, ποινικά μητρώα, κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία και άλλες υποθέσεις που σχετίζονται με την εγκληματικότητα.

Χρησιμοποιείται επίσης για ελέγχους που αφορούν καταδικασμένους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων και για διαδικασίες ελέγχου του ιστορικού προσώπων που επιθυμούν να αγοράσουν όπλα.

Η πιθανή παραβίαση ενός τέτοιου συστήματος προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τα δεδομένα του χρησιμοποιούνται καθημερινά σε αστυνομικές επιχειρήσεις και ελέγχους ασφαλείας.

Άγνωστο ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση και εάν εκλάπησαν δεδομένα

Παρά τις πληροφορίες για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η πλήρης έκταση του περιστατικού παραμένει άγνωστη.

Οι ερευνητές επιχειρούν να εξακριβώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες ενδέχεται να εισήλθαν στο σύστημα, καθώς και εάν απέκτησαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, εάν πραγματοποιήθηκε υποκλοπή δεδομένων ή ποιες πληροφορίες ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί.

Το FBI δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη δημόσια τοποθέτηση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το Associated Press, η υπηρεσία αρνήθηκε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες το Σάββατο.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες

Η νέα υπόθεση έρχεται μετά από προηγούμενη κυβερνοεπίθεση εναντίον συστημάτων του FBI τον Σεπτέμβριο.

Τότε, η ομάδα κυβερνοεγκληματιών ShinyHunters είχε ανακοινώσει ότι απέκτησε πρόσβαση σε πληροφορίες εργαζομένων και υποψηφίων για εργασία στην ομοσπονδιακή υπηρεσία, παραβιάζοντας τον ιστότοπο προσλήψεών της.

Η ομάδα είχε ισχυριστεί ότι απέσπασε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων ονόματα, διευθύνσεις κατοικίας, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και πληροφορίες για υπηρεσιακές τοποθετήσεις.

Η πλήρης έκταση των ισχυρισμών της δεν είχε επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με το Fox News, τον Οκτώβριο συνελήφθη στον Καναδά ο Έντουαρντ Ντουμπρόφσκι, στο πλαίσιο έρευνας του FBI για τη συγκεκριμένη ομάδα.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, είχε ανακοινώσει τότε τη σύλληψη προσώπου που θεωρούνταν ύποπτο για συμμετοχή στο δίκτυο, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές αρχές θα συνεχίσουν τις προσπάθειες εξάρθρωσής του.

Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2026, το FBI είχε γνωστοποιήσει ότι ερευνούσε ύποπτη δραστηριότητα σε εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα που περιείχε ευαίσθητα στοιχεία σχετικά με επιχειρήσεις παρακολούθησης και ποινικές έρευνες.

Ανησυχία στις ΗΠΑ μετά από αλλεπάλληλες τεχνικές δυσλειτουργίες

Η φερόμενη παραβίαση του NCIC σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν σειρά τεχνολογικών προβλημάτων σε δημόσιες υπηρεσίες και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες της Microsoft, σε τραπεζικά συστήματα και σε υποδομές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η συσσώρευση των περιστατικών έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα κρίσιμων αμερικανικών πληροφοριακών υποδομών.

Ωστόσο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους ή αποτελούν μέρος συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Μάρκο Ρούμπιο έχει υποστηρίξει ότι τα τεχνικά προβλήματα οφείλονταν σε μεμονωμένα περιστατικά, όπως αναβαθμίσεις συστημάτων και διορθώσεις ευπαθειών ασφαλείας.

Το Associated Press επισημαίνει ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη σύνδεσης των προηγούμενων τεχνικών δυσλειτουργιών με την υπόθεση του FBI.

Απομακρύνθηκε ο επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε και σε αλλαγή στην ηγεσία της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σον Κέρνκρος απομακρύνθηκε από τη θέση του εθνικού διευθυντή κυβερνοασφάλειας, εν μέσω επικρίσεων για τις αλλεπάλληλες τεχνολογικές δυσλειτουργίες που έχουν επηρεάσει τη χώρα.

Τη θέση του ανέλαβε η Κίρστεν Ντέιβις, η οποία υπηρετούσε ως επικεφαλής πληροφοριακών συστημάτων στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Η αλλαγή ανακοινώθηκε την Παρασκευή (20/11), με τον Λευκό Οίκο να επιβεβαιώνει την επιλογή της Ντέιβις.

Η απομάκρυνση του Κέρνκρος πραγματοποιήθηκε ενώ η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση για την προστασία των ψηφιακών υποδομών της.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια κάποιο στοιχείο που να συνδέει την αλλαγή ηγεσίας με τη συγκεκριμένη έρευνα για την πιθανή παραβίαση του NCIC.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αμερικανικές αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν τόσο την έκταση της πιθανής κυβερνοεπίθεσης όσο και τις συνέπειές της για την ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται το FBI.