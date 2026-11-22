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Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (21/11) σε πόλεις της Γαλλίας, για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Παρά τη σταδιακή μείωση της συμμετοχής στις κινητοποιήσεις, η δυσαρέσκεια παραμένει έντονη, με τους διαδηλωτές να στρέφονται παράλληλα κατά της αστυνομικής βίας και των κυβερνητικών πολιτικών.

Το κίνημα διαμαρτυρίας ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία μαθητών λυκείου που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Σταδιακά, ωστόσο, εξελίχθηκε σε ευρύτερη κοινωνική κινητοποίηση, με αιχμή την εκτίναξη του κόστους ζωής, τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες και την αστυνομική αυθαιρεσία, αποκτώντας απήχηση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μειωμένη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στις διαδηλώσεις του Σαββάτου συμμετείχαν περίπου 150.000 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα, έναντι 200.000 την προηγούμενη εβδομάδα και 800.000 στην πρώτη μεγάλη κινητοποίηση, στις 17 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τους συμμετέχοντες σε 82.500, έναντι 106.000 το προηγούμενο Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική υποχώρηση της συμμετοχής.

Στο Παρίσι, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), σε μια κινητοποίηση με έντονο εορταστικό χαρακτήρα. Μουσική, φορτηγά με φαγητό, αυτοσχέδια πανό και συνθήματα συνόδευσαν την πορεία προς το ανατολικό τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν συνδικαλιστικές οργανώσεις, αριστερά πολιτικά κόμματα, φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο συμπληρώνει οκτώ χρόνια από την έναρξη των κινητοποιήσεων που είχαν προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στην κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχαν και τα αυτοσχέδια μνήματα που είχαν τοποθετήσει διαδηλωτές, με επιγραφές που παρέπεμπαν στον «θάνατο» των δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η κοινωνική ασφάλιση και η εκπαίδευση.

Workers, students in France unite against Macron’s policies Said al-Azhar reports from Paris. Follow: https://t.co/oa9JV4ikYQ https://t.co/8gnOtD3bTt — Press TV 🔻 (@PressTV) November 22, 2026

«Θέλουμε να ζούμε, όχι να επιβιώνουμε»

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρέθηκε η οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές.

«Σε αρκετές χώρες, οι νέοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα: την επισφάλεια. Πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να έχουν στέγη, να μπορούν να λάβουν ιατρική περίθαλψη και να εξασφαλίσουν επαρκή τροφή», δήλωσε η γενική γραμματέας της φοιτητικής ένωσης Unef, Μανόν Μορέ.

Ενδεικτικό της δυσαρέσκειας ήταν και το σύνθημα σε πανό διαδηλωτή στο Παρίσι: «Θέλω να ζω, όχι να επιβιώνω».

Αντιδράσεις για τον νέο νόμο περί προστασίας των αστυνομικών

Οι κινητοποιήσεις στράφηκαν και κατά νόμου που εγκρίθηκε την Παρασκευή από το γαλλικό κοινοβούλιο και ενισχύει την προστασία των αστυνομικών κατά τη χρήση των υπηρεσιακών όπλων τους. Η νομοθετική πρωτοβουλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Αριστερά.

Σε πανό διαδηλωτών αναγραφόταν το σύνθημα «Όχι στην άδεια για δολοφονία», εκφράζοντας την αντίθεση στη νέα νομοθεσία.

Αν και οι περισσότερες διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί ειρηνικά, δεν έχουν λείψει τα επεισόδια και οι καταγγελίες για υπέρμετρη αστυνομική βία.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τις δυνάμεις ασφαλείας από την έναρξη των κινητοποιήσεων, βάσει μαρτυριών, στοιχείων από δικηγόρους θυμάτων και καταγραφών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημο απολογισμό.

Τον προηγούμενο μήνα, ορισμένες διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών των μονάδων καταστολής και διαδηλωτών, με λεηλασίες καταστημάτων και επιθέσεις σε κτίρια, ορισμένα από τα οποία πυρπολήθηκαν.

Επεισόδια σε πόλεις της Γαλλίας – Νέες κινητοποιήσεις προαναγγέλλουν οι διοργανωτές

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν σε πολλές γαλλικές πόλεις, από τη Λιλ στον βορρά έως τη Μασσαλία στον νότο και τη Λυών στα νοτιοανατολικά.

🇫🇷 France is out protesting for the 6th Saturday in a row. Around 21,500 people marched in Paris alone, and things got messy on the streets. Nobody on either side looks ready to back down. Writer: Daniyal https://t.co/yjq3h8zxYF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2026

Σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν επεισόδια, όταν ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν να συγκεντρωθούν σε απαγορευμένες ζώνες, ενώ καταγράφηκαν εμπρησμοί οχημάτων και κάδων απορριμμάτων. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τα επεισόδια.

Police moved to disperse protesters in France on Saturday as demonstrations over the cost-of-living crisis and income inequality entered a sixth straight weekend. https://t.co/zSfz9Gmhc8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026

Ενόψει των κινητοποιήσεων, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, είχε καλέσει τις περιφερειακές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή απέναντι στις ομάδες που εμφανίζουν εντονότερη εχθρότητα προς τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Παρά τη μειωμένη συμμετοχή, συνδικάτα και ακτιβιστές προαναγγέλλουν τη συνέχιση των διαδηλώσεων τις επόμενες εβδομάδες.

«Αν φροντίσουμε τους νέους μας και τους μαθητές μας, θα έχουμε ένα υπέροχο αύριο. Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ», δήλωσε στο AFP η 27χρονη Αβρίλ Μπας, η οποία συμμετείχε στην πορεία του Παρισιού, εκφράζοντας τη στήριξή της στα αιτήματα των μαθητών.

Όπως πρόσθεσε, οι διαδηλωτές θα συνεχίσουν να δίνουν το «παρών» και τις επόμενες εβδομάδες, όσο αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Με πληροφορίες από: France 24, AFP