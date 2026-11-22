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Στους 24 ανέρχονται οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που σημειώθηκε την Παρασκευή σε ποταμό της πολιτείας Μπαγιέλσα, στη νότια Νιγηρία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (NEMA).

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστος ο τελικός αριθμός των θυμάτων.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι, ανατράπηκε ενώ μετέφερε επιβάτες που ταξίδευαν για να παραστούν σε κηδεία. Ο αρχικός απολογισμός της αστυνομίας, την ημέρα του δυστυχήματος, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς.

A boat carrying mourners to a burial ceremony in Bayelsa capsized near Oweikorogha Community, leaving dozens feared dead and hundreds missing. Police confirmed four deaths and 24 survivors, while rescue teams continued searching for victims after the overloaded vessel overturned. https://t.co/wyUqBGCNZk Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Πότε εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις και πότε θα βγουν τα αποτελέσματα — Daily Times Nigeria (@DailyTimesNGR) November 21, 2026

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων

«Μέχρι στιγμής, έχουν βρεθεί 24 πτώματα στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», δήλωσε το Σάββατο ο εκπρόσωπος της NEMA, Μάνζο Εζέκιελ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 24 επιβάτες διασώθηκαν, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και δύτες που αναζητούν τυχόν αγνοουμένους. Κατά τις πρώτες ώρες μετά την ανατροπή του σκάφους, τα σωστικά συνεργεία είχαν ανασύρει τις σορούς δύο ενηλίκων και δύο παιδιών.

A journey to attend a funeral turned tragic in southern Nigeria after an overcrowded boat capsized in Bayelsa State. At least four people, including two children, lost their lives, while 24 others were rescued. Authorities have launched search operations as concerns grow over the number of people still missing. #Nigeria #BoatAccident #Bayelsa #BreakingNews #WorldNews #RescueOperation — The Pioneer (@TheDailyPioneer) November 21, 2026

Τη θλίψη του για την τραγωδία εξέφρασε ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Τινούμπου, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους «δεν άξιζαν να πεθάνουν με τέτοιο τρόπο».

Συχνά τα πολύνεκρα ναυτικά δυστυχήματα στη Νιγηρία

Οι πλωτές μεταφορές αποτελούν βασικό μέσο μετακίνησης στην περιοχή του Δέλτα του Νίγηρα, όπου ένα εκτεταμένο δίκτυο ποταμών και παραποτάμων εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ωστόσο, τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά στη χώρα, με την υπερφόρτωση των σκαφών, την ανεπαρκή συντήρηση και την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας να συγκαταλέγονται στις κυριότερες αιτίες.

Τον Αύγουστο, τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο στην πολιτεία Σόκοτο, στη βορειοδυτική Νιγηρία. Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο, 26 άνθρωποι πνίγηκαν όταν σκάφος που μετέφερε αγρότες και αλιείς από την πολιτεία Τζιγκάουα προς την πολιτεία Γιόμπε βυθίστηκε.