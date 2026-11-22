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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλες συγκρούσεις που ξέσπασαν στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού, μετά τη σύλληψη του Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστού ως «Τσάπο Ισίντρο», ο οποίος φέρεται να ηγείται του καρτέλ Μπελτράν Λέιμπα, σύμφωνα με ανακοίνωση των μεξικανικών αρχών το Σάββατο (21/11).

Ο Μέσα Φλόρες, ο οποίος συγκαταλεγόταν στους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Πόλη του Μεξικού. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύωρη και σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας και ενόπλων του καρτέλ, στην πόλη Γκουασάβε.

Update 11 killed as cartel boss’s capture sparks violence in Mexico

Gunfire rang out, trucks burned and Mexican forces clashed with cartel gunmen in the state of Sinaloa overnight https://t.co/OZeS9xzmi5 — Simo Saadi🇺🇸 (@Simo7809957085) November 21, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για την πληρωμή του Δεκεμβρίου

Επτά φερόμενα μέλη καρτέλ και τέσσερις στρατιώτες μεταξύ των νεκρών

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, από τις συγκρούσεις σκοτώθηκαν επτά άτομα που φέρονται να ανήκαν στο καρτέλ και τέσσερις Μεξικανοί στρατιώτες, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό στους 11 νεκρούς.

Οι μεξικανικές αρχές αναγνώρισαν, παράλληλα, τη συμβολή πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στην επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του βαρόνου των ναρκωτικών, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο τους.

Οι συμμαχίες του καρτέλ και ο κίνδυνος νέου κύματος βίας

Ο Μέσα Φλόρες θεωρείται σημαντικός σύμμαχος των «Λος Μάγιος», μιας από τις φατρίες του καρτέλ Σιναλόα, το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Ωστόσο, η σύλληψη υψηλόβαθμων στελεχών εγκληματικών οργανώσεων δεν συνεπάγεται απαραίτητα τον περιορισμό της βίας. Αντιθέτως, ειδικοί προειδοποιούν ότι η απομάκρυνση ισχυρών αρχηγών καρτέλ μπορεί να πυροδοτήσει νέες συγκρούσεις για τον έλεγχο των παράνομων δραστηριοτήτων και των εδαφών τους.

Η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Σιναλόα, μια περιοχή που ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο της αιματηρής αντιπαράθεσης μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων.