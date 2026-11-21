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Ένας 71χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του προσέκρουσε στις μπάρες των διοδίων Κατεχάκη, στην Αττική Οδό.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 71χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσέκρουσε με δύναμη στο διαχωριστικό μεταξύ των ταμείων των διοδίων, χωρίς ο οδηγός να κόψει ταχύτητα.

Για τον απεγκλωβισμό του 71χρονου από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, που τον ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για το τραγικό δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 71χρονος να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου από παθολογική αιτία.