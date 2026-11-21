Ζημιά ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία και παράνομο όφελος 4,8 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα φοροδιαφυγής, που εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία και την ΑΑΔΕ. Τα μέλη του είχαν στήσει ένα δαιδαλώδες δίκτυο από οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες», χρησιμοποιώντας «αχυράνθρωπους», δεκάδες εικονικά τιμολόγια και ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η δράση του κυκλώματος στηριζόταν σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων, καθώς και την υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να εισπράττονται παράνομα επιστροφές φόρου.

Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να διαδραμάτιζαν συγκεκριμένοι λογιστές, οι οποίοι αναλάμβαναν την υποβολή των επίμαχων δηλώσεων, καθώς και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων που, κατά τις Αρχές, διευκόλυναν την εκταμίευση των χρημάτων από τις επιστροφές φόρου.

Τι κατέθεσε η λογίστρια

Στην κατάθεσή της, λογίστρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα, φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε ασφυκτικές πιέσεις προκειμένου να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για λογαριασμό εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός της τής ζήτησε να προχωρήσει στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για συγκεκριμένες εταιρείες, τάζοντάς της αμοιβή περίπου 5.000 ευρώ για καθεμία από αυτές. Η ίδια ισχυρίζεται ότι αρνήθηκε κατηγορηματικά να συμπράξει, καθώς αντιλήφθηκε πως επρόκειτο για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

«Το περιστατικό έγινε στις 20-03-2026. Ο σύντροφός μου, μου είπε ότι επιθυμεί εγώ να υποβάλλω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάποιων νομικών προσώπων εταιρειών που σχετίζεται ο σύντροφός μου. Αφού τον ρώτησα γιατί θέλει να υποβάλλω εγώ τις δηλώσεις, μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί, περίπου 5.000 ευρώ.

Εγώ αμέσως αρνήθηκα και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Τότε αυτός μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονται διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί χωρίς να αναφέρει παραπάνω λεπτομέρειες» φέρεται να είπε.

Ο καβγάς και η υποκλοπή των κωδικών Taxisnet

Αφού, αρχικά, αποδέχτηκε την άρνησή της, όπως ισχυρίστηκε η ίδια, ύστερα από κάποιες ημέρες επανήλθε πιέζοντάς την να υποβληθούν συγκεκριμένη μέρα και ώρα οι δηλώσεις.

«Εγώ και πάλι αρνήθηκα και μου ζήτησε τους κωδικούς taxisnet του συνεταίρου μου. Αρνήθηκα να δώσω τους κωδικούς του. Τότε σύντροφος μου θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου, μου φώναζε, τσακωθήκαμε και φοβούμενη για την σωματική μου ακεραιότητα καθώς ήταν εκτός εαυτού. Έφυγα από το σπίτι. Γύρισα στο σπίτι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όπου και τον βρήκα εκεί. Μόλις με είδε μου είπε, να ξέρεις οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη.

Τότε τον ρώτησα πως υποβλήθηκαν οι δηλώσεις και από ποιόν. Εκείνος μου είπε ότι έψαξε στο γραφείο μου και βρήκε τους κωδικούς του συνεταίρου μου, στο σημειωματάριό μου. Διαπίστωσα ότι στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο Viber είχαν σταλθεί και είχαν ληφθεί μηνύματα από και προς τον Μπ., και αναγράφονταν οι κωδικοί taxisnet του συνεταίρου μου. Αυτά τα μηνύματα δεν τα απέστειλα εγώ. Μόλις τα είδα κατάλαβα ότι ο σύντροφός μου, τα έστειλε καθώς ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον υπολογιστή μου. Τον ρώτησα γιατί τα έκανε αυτά και μου απάντησε ότι το έκανε για τα χρήματα που θα λάμβανε, γιατί χρωστούσε σε τρίτους και ήθελε να ξεπληρώσει τα χρέη του» φέρεται να είπε.

Οι 15 συλληφθέντες προτού οδηγηθούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για την προβλεπόμενη διαδικασία δακτυλοσκόπησης και φωτογράφισης, πέρασαν τη νύχτα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Αξίζει να σημειωθεί πως οι οκτώ από τις συνολικά 15 συλλήψεις έγιναν στην περιοχή του Αγρινίου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μεταξύ των κατηγορουμένων συγκαταλέγεται και ένα πρόσωπο που στο παρελθόν είχε κερδίσει μεγάλο χρηματικό ποσό σε τυχερό παιχνίδι, όμως στη συνέχεια βρέθηκε άνεργο και φέρεται να στρατολογήθηκε από τα μέλη του κυκλώματος για να εκτελεί χρέη διαχειριστή εταιρείας-«βιτρίνας».

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ κάνουν λόγο για πρόσωπα που δεν είχαν πλήρη εικόνα της υπόθεσης και χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να γνωρίζουν το εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, από την οποία έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.