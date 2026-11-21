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Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου ολόκληρες γειτονιές έχουν βυθιστεί κάτω από το νερό, εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκαν τη συνδρομή των σωστικών συνεργείων και 21 κομητείες έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η στάθμη ποταμών έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος πλημμυρών δεν έχει παρέλθει.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν τις ανατολικές ακτές της Φλόριντα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οδικά δίκτυα. Παρά την εξασθένηση της βροχής σε ορισμένες περιοχές την Παρασκευή (20/11), η στάθμη των υδάτων συνέχισε να ανεβαίνει.

Σε ορισμένα σημεία της πολιτείας έχουν καταγραφεί περισσότερα από 43 εκατοστά βροχής από την Τρίτη, ενώ, σύμφωνα με το CBS News, το ύψος της βροχόπτωσης ξεπέρασε τα 60 εκατοστά σε περιοχές της κεντρικής Φλόριντα μέσα σε δύο ημέρες.

Heavy rains that left large swaths of Florida’s Atlantic coast underwater this week and led to dozens of rescues moved into the northeastern part of the state on Friday, causing more flooding and calls to help people trapped by the deluge. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας: Κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο – Τι προβλέπει για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες https://t.co/9wVaFu38zo https://t.co/z4buDRiZK8 — WFLA NEWS (@WFLA) November 20, 2026

Εκατοντάδες επιχειρήσεις διάσωσης και πλημμυρισμένες γειτονιές

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην κομητεία Μπρέβαρντ, όπου οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων που παγιδεύτηκαν από τα νερά.

Στην πόλη Κόκοα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικά σκάφη για να προσεγγίσουν κατοικίες και να απομακρύνουν κατοίκους.

Στην περιοχή Φλόριντα Σορς, στην πόλη Έτζγουοτερ, αστυνομικοί χρειάστηκε να περπατήσουν μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τα γόνατά τους, τραβώντας μικρή βάρκα με ανθρώπους προς ασφαλές σημείο.

Ο σερίφης της κομητείας Μπρέβαρντ, Γουέιν Άιβι, δήλωσε την Πέμπτη ότι είχαν καταγραφεί εκτεταμένες υλικές ζημιές σε οχήματα και επιχειρήσεις, αλλά δεν υπήρχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή επιβεβαιωμένοι θάνατοι από το συγκεκριμένο κύμα κακοκαιρίας.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς η υποχώρηση της βροχόπτωσης δεν συνεπάγεται άμεση αποκλιμάκωση των πλημμυρικών φαινομένων.

Severe flooding in Daytona Beach, Florida. National Guard crews are rescuing residents from flooded neighborhoods. @NWSMelbourne #FLwx @ryanhallyall @WxWiseApp https://t.co/egct3AiCJC — Chris Weather Chasing (@ChrisWxChasing) November 20, 2026

Έσπασε ρεκόρ από το 1953 η στάθμη του ποταμού Σεντ Τζονς

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η άνοδος της στάθμης του ποταμού Σεντ Τζονς, του μεγαλύτερου σε μήκος ποταμού της Φλόριντα.

Στην περιοχή κοντά στην πόλη Κόκοα, η στάθμη του ξεπέρασε την Πέμπτη το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ, που είχε καταγραφεί το 1953.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, τα νερά αναμένεται να παραμείνουν σε επίπεδα πλημμύρας τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Στην πόλη Ρόκλετζ, οι δημοτικές αρχές κάλεσαν κατοίκους ευάλωτων περιοχών στα δυτικά να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη απομάκρυνση από τα σπίτια τους.

Ο μετεωρολόγος Γουίλ Ούλριχ, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Μελβούρνη της Φλόριντα, προειδοποίησε ότι η τεράστια ποσότητα νερού που έχει συγκεντρωθεί θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την άνοδο της στάθμης του ποταμού για αρκετές ημέρες.

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη επειδή ο Σεντ Τζονς έχει αργή ροή, με αποτέλεσμα τα πλημμυρικά φαινόμενα να διαρκούν περισσότερο.

HEAVY RAIN TRIGGERS STREET FLOODING ACROSS FLORIDA 📍Florida, United States

📆 20/11/2026 Persistent heavy rain has caused street flooding across parts of Florida, with water covering roads in several communities. Despite the rising water, some residents were seen kayaking through flooded streets as conditions continued to worsen. Authorities urge residents to avoid driving or walking through floodwaters, as water levels can rise quickly and hide hazards beneath the surface. Emergency officials continue to monitor the situation as rain is expected to persist. — 🥷🏽 (@Whi_rlz) November 20, 2026

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 21 κομητείες

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, επέκτεινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καλύπτοντας συνολικά 21 κομητείες που αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους από τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς και στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης και την προστασία των κατοίκων.

Την Παρασκευή, ο δήμαρχος της πόλης Παλμ Κόουστ, Μάικ Νόρις, υπέγραψε ξεχωριστή διακήρυξη τοπικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιταχυνθεί η διάθεση πόρων και προσωπικού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του δήμου, εκατοντάδες αιτήματα για προβλήματα στο σύστημα αποχέτευσης παρέμεναν σε εκκρεμότητα, ενώ συνεργεία εργάζονταν σε 24ωρη βάση.

Η δημοτική αρχή προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους για πλημμυρισμένους δρόμους, ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνες συνθήκες στις παράκτιες περιοχές.

Life-threatening flooding is slamming both U.S. coasts, with days of relentless rain leaving some Florida neighborhoods under water and another powerful storm targeting the West. ABC News’ Victor Oquendo has the latest. https://t.co/OfLm9F3uFh https://t.co/rbQ0iDWBqf — ABC News (@ABC) November 20, 2026

Ανησυχία για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Η κακοκαιρία σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όταν εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να ταξιδέψουν για να συναντήσουν συγγενείς και φίλους.

Οι πλημμύρες έχουν ήδη ανατρέψει τα σχέδια αρκετών οικογενειών στη Φλόριντα, καθώς κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές και πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το Associated Press, το σύστημα χαμηλής πίεσης που προκαλεί τις ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να κινηθεί βορειοανατολικά, επηρεάζοντας τις ακτές της Τζόρτζια και της Βόρειας και Νότιας Καρολίνας.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν επίσης την πιθανότητα ανάπτυξης νέων συστημάτων κακοκαιρίας κατά μήκος των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ισχυρούς ανέμους, επικίνδυνο κυματισμό και παράκτιες πλημμύρες.

Ο κίνδυνος μπορεί να παραταθεί μέχρι το 2027

Οι επιστήμονες συνδέουν τις επίμονες βροχοπτώσεις με τις ευρύτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που επηρεάζονται από το φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Το γεγονός ότι το έδαφος έχει ήδη κορεστεί από το νερό δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους, ιδιαίτερα καθώς η Φλόριντα βρίσκεται κανονικά στην ξηρή περίοδο του έτους.

Ο Γουίλ Ούλριχ προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις των πλημμυρών κατά μήκος του ποταμού Σεντ Τζονς ενδέχεται να συνεχιστούν ακόμη και στις αρχές του 2027.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μέσα από πλημμυρισμένους δρόμους και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς οι επόμενες ημέρες παραμένουν κρίσιμες.