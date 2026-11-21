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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 180 νοσηλεύτηκαν στην Ινδία, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που θεωρείται ύποπτο για νοθεία. Η τραγωδία σημειώθηκε στη βορειοανατολική πολιτεία Μανιπούρ, όπου οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δεκάδες κάτοικοι παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Γιούμναμ Κεμτσάντ Σινγκ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/11) ότι ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 11 μέσα σε 48 ώρες, ενώ περισσότεροι από 180 ασθενείς είχαν εισαχθεί σε δύο νοσοκομεία.

Οι πρώτοι θάνατοι καταγράφηκαν στις 18 Νοεμβρίου στην περιοχή Τσαντέλ, με τους περισσότερους ασθενείς να προέρχονται από την περιοχή Τσακπικαρόνγκ και γειτονικά χωριά.

Οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από μεθανόλη, μια ιδιαίτερα τοξική ουσία που ενδέχεται να περιέχεται σε παράνομα παρασκευασμένα ή νοθευμένα αλκοολούχα ποτά.

Εκατοντάδες ασθενείς στα νοσοκομεία

Σύμφωνα με την εφημερίδα Indian Express, περισσότεροι από 300 άνθρωποι χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη εξαιτίας της ύποπτης δηλητηρίασης, με ασθενείς να μεταφέρονται σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης Ιμπάλ.

Ο Γιούμναμ Κεμτσάντ Σινγκ επισκέφθηκε την Παρασκευή τα νοσοκομεία Shija και Babina, όπου νοσηλεύονταν περισσότεροι από 140 και 41 ασθενείς αντίστοιχα.

Οι ασθενείς παρουσίαζαν συμπτώματα όπως ζάλη, κοιλιακό πόνο και γενική αδιαθεσία, ενώ ορισμένοι χρειάστηκε να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση.

Παράλληλα, περιστατικά αντιμετωπίστηκαν στο Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών Τζαουαχαρλάλ Νεχρού και στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση των νοσηλευομένων, καθώς η δηλητηρίαση από μεθανόλη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Έρευνα για την προέλευση του αλκοόλ

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο αλκοόλ ενδέχεται να είχε αγοραστεί από την περιοχή Σούγκνου, στη γειτονική περιφέρεια Κακτσίνγκ.

Ωστόσο, η ακριβής προέλευσή του και η ουσία που προκάλεσε τη δηλητηρίαση δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Ο πρωθυπουργός της Μανιπούρ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας, διαβεβαιώνοντας ότι όσοι ευθύνονται για την τραγωδία θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ειδική ιατρική ομάδα, με επικεφαλής γιατρό γενικής ιατρικής και εφοδιασμένη με τα απαραίτητα φάρμακα, αναχώρησε για την περιφέρεια Τσαντέλ, προκειμένου να ενισχύσει την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Τοπικοί αξιωματούχοι και εθελοντές κινητοποιήθηκαν επίσης για τη μεταφορά ασθενών από απομακρυσμένα χωριά προς τα νοσοκομεία της Ιμπάλ.

Ο θανατηφόρος κίνδυνος της μεθανόλης

Οι δηλητηριάσεις από παράνομα παρασκευασμένο αλκοόλ αποτελούν επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στην Ινδία, όπου φθηνά ποτά διακινούνται εκτός των επίσημων δικτύων ελέγχου.

Ορισμένα από αυτά μπορεί να περιέχουν μεθανόλη, μια τοξική χημική ουσία που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και μπορεί να προκαλέσει τύφλωση, σοβαρές οργανικές βλάβες και θάνατο.

Σύμφωνα με το AFP, τον Μάιο του 2026 τουλάχιστον 15 άνθρωποι πέθαναν έπειτα από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ στην Πούνε και στη γειτονική Πίμπρι-Τσιντσουάντ, στην πολιτεία Μαχαράστρα.

Τον Αύγουστο, άλλοι 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 60 επηρεάστηκαν από ανάλογο περιστατικό στην περιφέρεια Μπαβναγκάρ, στην πολιτεία Γκουτζαράτ.

Οι αρχές της Μανιπούρ συνεχίζουν τις έρευνες για τη νέα τραγωδία, ενώ προτεραιότητα παραμένει η περίθαλψη των ασθενών και ο εντοπισμός της πηγής του ύποπτου αλκοόλ.