Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας η δεύτερη φρεγάτα FDI «Νέαρχος», αν και το ακριβές χρονοδιάγραμμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στον Βισκαϊκό κόλπο και τη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του διάπλου. Στα ανοιχτά του Σαρωνικού θα υποδεχθεί τον «Νέαρχο» ο «Κίμων», η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις φρεγάτες Belharra του Πολεμικού Ναυτικού, στέλνοντας σαφή μηνύματα ναυτικής ισχύος προς κάθε κατεύθυνση.

Όπως είχε γράψει πρώτο το enikos.gr και ο Χρήστος Μαζανίτης πριν από μία εβδομάδα, η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» απέπλευσε από τα ναυπηγεία του Λοριάν με προορισμό τη Βρέστη για να παραλάβει τον πλήρη οπλικό της φόρτο, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή στην Ελλάδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό εισέρχεται και επίσημα σε μια νέα εποχή παντοδυναμίας, καθώς η υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος για τις φρεγάτες FDI HN προχωρά με αμείωτους ρυθμούς και απόλυτη προσήλωση στα χρονοδιαγράμματα. Μετά την ένταξη της πρώτης φρεγάτας, της «ΚΙΜΩΝ» (F-601), σειρά παίρνει η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» (F-602), η οποία άφησε πίσω της τις εγκαταστάσεις των γαλλικών ναυπηγείων στο Λοριάν. Η αναχώρηση του πλοίου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της κύριας φάσης των θαλάσσιων δοκιμών και των εξαντλητικών ελέγχων συστημάτων, αποδεικνύοντας στην πράξη την υψηλή ετοιμότητα του ελληνικού πληρώματος που εκπαιδεύτηκε επί μήνες στη Γαλλία.

Εντυπωσιακά πλάνα από τον απόπλου

Τη στιγμή της αναχώρησης είχε καταγράψει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υλικό που αποτυπώνει τη δυναμική του νέου αποκτήματος του Στόλου. Στα πλάνα διακρίνεται η επιβλητική σιλουέτα της φρεγάτας, με την χαρακτηριστική ανεστραμμένη πλώρη και τον ενιαίο ιστό PSIM (Panoramic Sensors and Intelligence Module), να λύνει κάβους και να βγαίνει στα ανοιχτά του Ατλαντικού. Το κλίμα στο κατάστρωμα, όπως αποτυπώνεται και στις εικόνες, χαρακτηρίζεται από υπερηφάνεια και υψηλό ηθικό, καθώς οι Έλληνες αξιωματικοί και υπαξιωματικοί βλέπουν τους κόπους μιας πολυετούς προσπάθειας να παίρνουν σάρκα και οστά.

ΦΓ ΝΕΑΡΧΟΣ F – 602 ⚓🌊🇬🇷 #hellenicnavy #hellenic #navy https://t.co/GJ79srJrw0 — Πολεμικό Ναυτικό (@NavyGR) November 13, 2026

Όπλα στρατηγικής αποτροπής

Ο πλους προς τον ναύσταθμο της Βρέστης ήταν ο τελευταίος και πλέον κρίσιμος σταθμός επί γαλλικού εδάφους πριν από το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής. Εκεί, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» δέχθηκε στις αποθήκες και τους εκτοξευτές της τον πλήρη οπλικό της φόρτο. Πρόκειται για ένα οπλοστάσιο που αλλάζει άρδην τις ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προσδίδοντας στο Πολεμικό Ναυτικό δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, ανθυποβρυχιακού πολέμου και κρούσης μεγάλου βεληνεκούς.

Συγκεκριμένα, το πλοίο εξοπλίστηκε με τους πανίσχυρους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, ικανούς να δημιουργήσουν έναν αδιαπέραστο θόλο προστασίας σε ακτίνα άνω των 120 χιλιομέτρων. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι επιφανείας – επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, το σύστημα εγγύς προστασίας RAM, οι τορπίλες MU90 για την αντιμετώπιση υποβρυχίων απειλών, καθώς και τα πυρομαχικά του κύριου πυροβόλου των 76 χιλιοστών. Σε συνδυασμό με το υπερσύγχρονο ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, η «ΝΕΑΡΧΟΣ» μετατρέπεται σε ένα πραγματικό πλωτό φρούριο δικτυοκεντρικού πολέμου, ικανό να διαχειρίζεται ταυτόχρονα εκατοντάδες στόχους σε αέρα, επιφάνεια και βυθό.

Η υποδοχή στη Σαλαμίνα

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΓΕΝ, μετά τη διαδικασία φόρτωσης των πυρομαχικών και τους τελικούς ελέγχους ασφαλείας στη Βρέστη, η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» βάζει πλώρη για την Ελλάδα.

Στη Σαλαμίνα ετοιμάζεται ήδη μια λαμπρή τελετή υποδοχής, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη ένταξη του πλοίου στη δύναμη του Αρχηγείου Στόλου. Η άφιξη του «ΝΕΑΡΧΟΥ» έρχεται να πλαισιώσει τον «Κίμωνα», δημιουργώντας ένα αχτύπητο δίδυμο αιχμής που ενισχύει κατακόρυφα την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Με την προσθήκη και της τρίτης φρεγάτας, του «Φορμίωνα», που ακολουθεί, το Πολεμικό Ναυτικό θωρακίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και εδραιώνει τον ρόλο του ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.