Την ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» του Αλέκου Σακελλάριου με πρωταγωνιστεί τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, προτείνει αυτή την εβδομάδα – όπως κάνει κάθε Σάββατο- ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και αποκαλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιερέα» της διαφθοράς.

«Η ταινία της εβδομάδας έχει και πάλι φαγοπότι, καθώς η επικαιρότητα για άλλη μια φορά είχε σκάνδαλα. Έχουμε πια ζαλιστεί να μετράμε πόσοι υπουργοί παραιτήθηκαν για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς, πόσοι επέστρεψαν χωρίς να αλλάξει κάτι παρά μόνο ο χρόνος που όλα τα σκεπάζει, πόσοι εμπλέκονται και συνεχίζουν σα να μη συμβαίνει τίποτε… Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις…» αναφέρει ο κ. Τσίπρας.

«Δεν είναι λοιπόν υπερβολή αυτό που είπα σε μια ομιλία μου τη βδομάδα που πέρασε. Μια τρίτη τετραετία στον Αρχιερέα όχι μόνο θα πολλαπλασιάσει τους ιερείς αλλά θα κανονικοποίησει την διαφθορά στη χώρα μας. Και ο κίνδυνος δεν είναι μόνο ηθικός είναι κυρίως οικονομικός. Γιατί κάθε ευρώ στις τσέπες τους είναι ένα ευρώ λιγότερο στα δημόσια σχολεία και νοσοκομεία και ένα περισσότερο στους λογαριασμούς της ακρίβειας. Αυτοί λοιπόν φάγανε και τρώνε. Να δούμε εσείς, εμείς, όλοι όσοι χάνουμε από όλο αυτό το φαγοπότι, τι θα κάνουμε …» προσθέτει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.