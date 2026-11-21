Από τη διάγνωση του καρκίνου μέχρι την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα δεδομένα στην ιατρική. Και τα πρώτα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Μπορεί μια μηχανή να εντοπίσει έναν καρκίνο που δεν είδε ο γιατρός; Η απάντηση δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Έρχεται από πραγματικά περιστατικά και μεγάλες διεθνείς μελέτες, που δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη διαφορά στην έγκαιρη διάγνωση και στην αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών.

29% περισσότεροι καρκίνοι του μαστού εντοπίστηκαν στον αρχικό προληπτικό έλεγχο με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με μεγάλη σουηδική μελέτη στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 105.000 γυναίκες. Την ίδια στιγμή, ο φόρτος εργασίας για την ανάγνωση των μαστογραφιών μειώθηκε σχεδόν στο μισό.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο 17ο Ελλαδοκυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο στη Λευκωσία, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία και τη Χειρουργική Εταιρεία Κύπρου.

Στα εγκεφαλικά επεισόδια, 40 λεπτά μπορεί να κάνουν τη διαφορά

Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η χρήση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση ύποπτων εγκεφαλικών επεισοδίων συνδέθηκε με περίπου 40 λεπτά ταχύτερη ειδοποίηση του επεμβατικού ειδικού.

Σε περιστατικά όπου κάθε λεπτό είναι κρίσιμο, η δυνατότητα ταχύτερης κινητοποίησης της ιατρικής ομάδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

«Δεν μιλάμε για το μέλλον. Μιλάμε για μια επανάσταση που έχει ήδη ξεκινήσει», υπογράμμισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια θεωρητική υπόσχεση, αλλά ένα εργαλείο με μετρήσιμα αποτελέσματα στην ιατρική πράξη.

Τι μπορεί να αλλάξει στα ελληνικά νοσοκομεία

Πώς μεταφράζεται όμως αυτή η τεχνολογική εξέλιξη στην καθημερινότητα ενός ασθενούς στο ελληνικό ΕΣΥ;

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις δυνατότητες που ανοίγονται για το ελληνικό σύστημα υγείας, από το MyHealth Agent και τις ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες μέχρι την αποτελεσματικότερη διαχείριση των χειρουργείων, την καλύτερη οργάνωση των νοσοκομείων και την υποστήριξη των γιατρών στη λήψη ιατρικών αποφάσεων.

Το κρίσιμο ζητούμενο, όπως τόνισε, δεν είναι πόση τεχνολογία θα αποκτήσουν τα νοσοκομεία, αλλά πόσο καλύτερα θα μπορούν να εξυπηρετούν τους ασθενείς.

«Ο στόχος δεν είναι να αποκτήσουμε νοσοκομεία με περισσότερους αλγορίθμους. Είναι να αποκτήσουμε νοσοκομεία που προσφέρουν καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη φροντίδα».

Θα ξέρει η μηχανή περισσότερα από τον γιατρό;

Πέρα όμως από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει στο προσκήνιο ένα βαθύτερο ερώτημα: πώς αλλάζει η αξία της ανθρώπινης γνώσης και κρίσης όταν οι μηχανές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερες δυνατότητες;

«Όταν η μηχανή θα γνωρίζει περισσότερα από τον γιατρό, τι θα σημαίνει να είσαι καλός γιατρός;», αναρωτήθηκε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η απάντηση ξεπερνά τα όρια της ιατρικής. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύει τεράστιο όγκο πληροφοριών, να εντοπίζει συσχετισμούς που δύσκολα διακρίνει ο άνθρωπος και να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων. Δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει την ανθρώπινη εμπειρία, την κρίση και την ηθική ευθύνη.

«Ο καλός γιατρός δεν θα είναι απλώς εκείνος που γνωρίζει περισσότερα. Θα είναι εκείνος που ξέρει να χρησιμοποιεί καλύτερα τη γνώση, να κρίνει, να αποφασίζει και να αναλαμβάνει την ευθύνη», τόνισε ο υφυπουργός Υγείας.

Το μεγάλο στοίχημα, επομένως, δεν είναι να γίνει η μηχανή καλύτερος γιατρός από τον άνθρωπο. Είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να γίνει καλύτερος γιατρός.

Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο στην ιατρική αλλά σε κάθε πεδίο όπου η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη γνώση και ευθύνη.

Όπως χαρακτηριστικά κατέληξε ο Μάριος Θεμιστοκλέους:

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει όσα γνωρίζει ένας γιατρός. Δεν πρέπει όμως να αλλάξει τον λόγο για τον οποίο έγινε γιατρός».