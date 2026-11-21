Δυναμικό αποτύπωμα στη Βαρσοβία άφησε η ελληνική αμυντική βιομηχανία, πλαισιώνοντας την επίσημη επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη. Με την υπογραφή μνημονίου για δορυφόρους, την αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας και ρεκόρ επιχειρηματικών συμμετοχών στο διμερές φόρουμ, Αθήνα και Βαρσοβία εγκαινιάζουν μια νέα, στρατηγική εποχή κοινών αμυντικών δράσεων και επενδύσεων.

του Χρήστου Μαζανίτη

Η επίσημη επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη στη Βαρσοβία, σηματοδοτεί μια καθοριστική καμπή στις ελληνοπολωνικές αμυντικές σχέσεις. Στο επίκεντρο της αποστολής βρέθηκε η εξωστρέφεια των εγχώριων αμυντικών επιχειρήσεων, καθώς 35 ελληνικές εταιρείες και οι τρεις θεσμικοί φορείς εκπροσώπησης του κλάδου έδωσαν δυναμικό «παρών» στο Πολωνο-Ελληνικό Αμυντικό Βιομηχανικό Φόρουμ. Η ΕΕΛΕΑΑ (Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Άμυνας – γνωστή και ως HASDIG), η ΕΕΝ (Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, γνωστή κι ως HSAS) και ο ΣΕΚΠΥ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού) έστειλαν το μήνυμα της εξωστρέφειας των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών και των συνεργασιών.

Σε συνδυασμό με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 πολωνικών εταιρειών, η εκδήλωση κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των δύο χωρών για τη σύναψη εμπορικών και τεχνολογικών συνεργειών.

Η διοργάνωση του φόρουμ αποτέλεσε την κορύφωση μιας συστηματικής προετοιμασίας που ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη, όταν οι Πολωνοί ομόλογοι του κ. Δαβάκη είχαν επισκεφθεί την Αθήνα. Απευθύνοντας κοινό χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών της ημερίδας μαζί με την Πολωνή Υφυπουργό Άμυνας Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, ο Έλληνας Υφυπουργός υπογράμμισε τις τεράστιες προοπτικές που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις των δύο κρατών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί ισχυρές και ανθεκτικές βιομηχανικές βάσεις.

Η συμφωνία για τους μικροδορυφόρους

Κεντρικό επίτευγμα της επίσκεψης σε διακρατικό επίπεδο αποτέλεσε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας για τη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα δορυφορικής γεωπαρατήρησης SAR και MikroSAR. Η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού SAFE και ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση κοινής προμήθειας μικροδορυφόρων, ενισχύοντας κατακόρυφα τις δυνατότητες επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και διαστημικής τεχνολογίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την κα. Sobkowiak-Czarnecka, η οποία είναι αρμόδια για θέματα διεθνούς χρηματοδότησης και αμυντικής βιομηχανίας, ο κ. Δαβάκης συζήτησε διεξοδικά όχι μόνο τα τεχνικά και οικονομικά βήματα για την υλοποίηση του δορυφορικού προγράμματος, αλλά και τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας. Οι δύο πλευρές σημείωσαν ουσιαστική πρόοδο στη θεσμοθέτηση επιτελικών διαύλων επικοινωνίας, οι οποίοι θα διασφαλίζουν τη μονιμοποίηση των επαφών σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, οι κοινές προμήθειες και ο συντονισμός για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και συμμαχικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Αναβάθμιση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας

Πέρα από τη βιομηχανική και τεχνολογική διάσταση, η ατζέντα των επαφών περιλάμβανε εκτενείς διμερείς συνομιλίες του κ. Δαβάκη με τον Πολωνό Υφυπουργό Άμυνας Paweł Ksawery Zalewski, αρμόδιο για θέματα διεθνούς συνεργασίας. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε εξαιρετικό κλίμα και κατέληξαν στη συμφωνία για την κατακόρυφη αύξηση τόσο του αριθμού όσο και του εύρους των κοινών δράσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας για το έτος 2027. Η αναβάθμιση αυτή αναμένεται να φέρει πιο κοντά τα επιτελεία και τις μονάδες των δύο χωρών, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Την υψηλή σημασία που αποδίδει η ελληνική πλευρά στη συγκεκριμένη αποστολή κατέδειξε και η σύνθεση της αντιπροσωπείας που συνόδευε τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. Στη Βαρσοβία μετέβησαν ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο Διευθυντής του Δ΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγος Ιωάννης Κορρές, ο Διευθυντής του ΣΤ΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, καθώς και εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση μεταξύ στρατιωτικών αναγκών, εγχώριας καινοτομίας και εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ηχηρά μηνύματα

Οι κορυφαίες Ενώσεις της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας εξέπεμψαν ηχηρά μηνύματα αυτοπεποίθησης αλλά και αποφασιστικότητας να προχωρήσουν σε συνέργειες με την πολωνική αμυντική βιομηχανία, με απώτερο στόχο την από κοινού διεκδίκηση αμυντικών προγραμμάτων μέσω ΕΕ αλλά και την ανάπτυξη νέων συστημάτων.

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων (EEN) απηύθυνε σαφές μήνυμα στρατηγικής συμπόρευσης προς τα πολωνικά ναυπηγεία και την Ένωσή τους. Κεντρικός άξονας της παρέμβασης αποτέλεσε η θέση ότι «χωρίς ναυπηγεία δεν υπάρχει ReArm Europe», υπογραμμίζοντας πως η ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία και η προστασία των θαλάσσιων συνόρων δεν μπορούν να στηρίζονται σε εξαρτήσεις εκτός ΕΕ.

Η ΕΕΝ κάλεσε την Πολωνία και την Ελλάδα να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, προτείνοντας στενές συνέργειες. Συγκεκριμένα, έθεσε ως προτεραιότητα την από κοινού ναυπήγηση προηγμένων πολεμικών πλοίων και τη συνδημιουργία αμυντικών λύσεων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τη γεωστρατηγική θέση των δύο χωρών. Παράλληλα, πρότεινε τη κοινή διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αμυντικών κονδυλίων, ώστε η ναυπηγική βιομηχανία της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης να αποκτήσει το μερίδιο που της αναλογεί.

Παρουσιάζοντας την αναγέννηση του κλάδου —με αιχμή τα ναυπηγεία ONEX που ολοκλήρωσαν επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ και υλοποιούν νέο πλάνο 1,35 δισ. ευρώ— η ΕΕΝ ανέδειξε την Ελλάδα ως ισότιμο εταίρο της πολωνικής αμυντικής βιομηχανίας, συνοψίζοντας το όραμα της συνεργασίας σε δύο λέξεις: «Μαζί πιο δυνατοί» (Stronger Together).

Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ) αποτέλεσε η ανάγκη μετάβασης από τις παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή σε ουσιαστικές βιομηχανικές συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας, με κοινή ανάπτυξη τεχνολογιών, συμπαραγωγές αμυντικών συστημάτων και ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων των δύο χωρών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική θέση των δύο χωρών στα νοτιοανατολικά και ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, αντίστοιχα, καθώς και στην κοινή αντίληψη για τη σημασία της ασφάλειας, της αμυντικής ετοιμότητας και της ενίσχυσης των εγχώριων βιομηχανικών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η διεθνής εμπειρία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς πολλές ελληνικές επιχειρήσεις συνεργάζονται με κορυφαίους διεθνείς αμυντικούς κατασκευαστές, συμμετέχουν σε σημαντικά διεθνή προγράμματα και έχουν αναπτύξει ισχυρή παρουσία σε διεθνείς αγορές και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, επισημάνθηκε ότι η ενίσχυση των κοινών προμηθειών, η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και η ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης (EDTIB) δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνοπολωνικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της μετατροπής της πολιτικής βούλησης σε συγκεκριμένες βιομηχανικές συνεργασίες, με τις προγραμματισμένες B2B συναντήσεις να προσφέρουν στις ελληνικές και πολωνικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να διερευνήσουν συνέργειες, να εντοπίσουν πεδία κοινού ενδιαφέροντος και να διαμορφώσουν τις βάσεις για μελλοντικές κοινές πρωτοβουλίες.

Θανάσης Δαβάκης: Επιτυχημένη αποστολή

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης προέβη σε έναν ιδιαίτερα θετικό απολογισμό, τονίζοντας ότι η ελληνική αποστολή πέτυχε στο ακέραιο τους στόχους της. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Πετύχαμε το σύνολο των στόχων που θέσαμε για αυτήν την αποστολή. Συγκεκριμένα, επιστρέφουμε στην Ελλάδα με υπογεγραμμένο MoU για τους μικροδορυφόρους, με συμφωνία για τον εμπλουτισμό των δράσεων του προγράμματος διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, με σαφή χάρτη και χρονοδιάγραμμα για την θεσμοθέτηση μόνιμων επιτελικών διαύλων επικοινωνίας και συντονισμού, καθώς και έχοντας ολοκληρώσει μία πρωτοφανή, όσον αφορά τη συμμετοχή εταιρειών και θεσμικών συνδέσμων και από τις δύο χώρες, ημερίδα βιομηχανικής συνεργασίας».

Ο κ. Δαβάκης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τα στελέχη της ΓΔΑΕΕ και του ΓΕΕΘΑ, καθώς και τους Υποστρατήγους Ιωάννη Μπούρα, Ιωάννη Κορρέ και Γεώργιο Πανούση, επισημαίνοντας ότι εργάστηκαν επί μήνες για την προετοιμασία της αποστολής και ότι η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων. Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Υφυπουργός ανέδειξε τη γεωπολιτική και οικονομική βαρύτητα της Πολωνίας ως εταίρου για την Ελλάδα: «Η Πολωνία είναι μία χώρα με σημαντική στρατηγική θέση, ώριμη αμυντική βιομηχανία και υψηλές αμυντικές δαπάνες. Με την ολοκλήρωση αυτής της αποστολής κάναμε πολλά και σημαντικά βήματα μπροστά για την ανάπτυξη της διμερούς στρατηγικής και βιομηχανικής μας σχέσης».