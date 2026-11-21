«Το ΠΑΣΟΚ θα χτίσει ένα κράτος ανθεκτικό, δίκαιο και αξιοκρατικό. Πρέπει να τελειώσουμε με το κράτος-λάφυρο στα χέρια της ΝΔ, που παράγει σκάνδαλα και διαφθορά», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τον Πλατύκαμπο Θεσσαλίας απ’ όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του. Στηλίτευσε, μάλιστα, την αιφνίδια αποχώρηση της ολλανδικής εταιρείας εμπειρογνωμόνων (HVA International) και την εγκατάλειψη των αντιπλημμυρικών έργων της Θεσσαλίας, κάνοντας λόγο «για άλλη μια αποτυχία του λεγόμενου επιτελικού κράτους».

Απευθυνόμενος σε πλήθος συγκεντρωμένων στο Πλατύκαμπο Θεσσαλίας ο Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε: «Άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο; Έχουμε σχέδιο διαχείρισης υδάτων καλύτερο από αυτό που είχαμε πριν από προηγούμενα χρόνια; Έχουμε μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση; Είδατε αλλαγή στη ζωή σας; Νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια;». «Είμαι σίγουρος ότι δεν νιώθετε ασφάλεια. Και δεν νιώθετε ασφάλεια γιατί ένας πολίτης στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στη Μαγνησία, αλλά και αλλού -στην Κρήτη, στη Θράκη, στη Μακεδονία-, για να νιώσει ασφάλεια, πρέπει να νιώθει το κράτος δίπλα του. Ότι το κράτος σχεδιάζει και υλοποιεί πάντα με προσανατολισμό το δημόσιο συμφέρον», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στέλνοντας σαφές μήνυμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα χτίσει ένα κράτος ανθεκτικό, δίκαιο και αξιοκρατικό. Πρέπει να τελειώσουμε με το κράτος-λάφυρο στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Το κράτος-λάφυρο δεν παράγει καμία ασφάλεια. Το μόνο που παράγει είναι σκάνδαλα και διαφθορά». Ο ίδιος επέκρινε την κυβέρνηση για «την πλήρη αποτυχία της με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ» και «την αβεβαιότητα στην οποία βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος».

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Μετά το σκάνδαλο ο κ. Μητσοτάκης έκανε την πρωτοφανή επιλογή στα ευρωπαϊκά χρονικά να μεταφέρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Έκλεβαν αυτοί και κατήγγειλαν εμάς. Πάνε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, πάλι εμάς κατήγγειλαν». «Παλαιότερα, στις 15 Ιουνίου είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ», υπενθύμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να στηλιτεύσει: «Η διαδικασία φέτος ξεκίνησε 4 Αυγούστου». «Παλαιότερα, στις 30 Οκτωβρίου είχαν πληρωθεί περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες. Τώρα; Μόλις 6 – 7 εκατομμύρια και η διαδικασία δεν έχει καν ολοκληρωθεί», υπογράμμισε. «Πώς, λοιπόν, θα σχεδιάσει ένας αγρότης, όταν δεν ξέρει τι θα πάρει, πότε, ποιες υποχρεώσεις θα καλύψει, τι θα κάνει τα τιμολόγιά του; Παταγώδης αποτυχία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Δεν μπορώ να ακούω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει άλλη λύση. Να τελειώσει το πελατειακό κράτος στον πρωτογενή τομέα. Να επενδύσουμε ενεργειακά στην περιφέρεια. Να φτιάξουμε υποδομές. Να πέσει το κόστος παραγωγής και το κόστος μεταφοράς. Να επενδύσουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες, ανθεκτικές, ανταγωνιστικές. Αυτό είναι για εμάς το νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τον κόσμο της παραγωγής. Ειλικρίνεια, σχέδιο, διαφάνεια και αξιοκρατία. Σε κάθε βήμα του παραγωγού».

Ο ίδιος ανακοίνωσε πως αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα «το ΠΑΣΟΚ θα κάνει δράσεις σε όλη την Ελλάδα με θέμα ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα: Πώς η Ελλάδα θα παράξει περισσότερο και θα γίνει πιο ανταγωνιστική». Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέστησε την προσοχή την επαύριο της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς «παρά τον πακτωλό ευρωπαϊκών πόρων η οικονομία δεν έγινε πιο ανθεκτική».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «στην Ελλάδα έπεσαν 80 δισ. ευρώ -Κοινή Αγροτικής Πολιτική, Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ». «Τι θα περίμενε κανείς; Να μειωθεί το εθνικό χρέος, να έχουμε καλύτερα εισοδήματα, περισσότερες δουλειές, λιγότερες ανισότητες, μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αντιθέτως, ήμασταν 10οι στους δείκτες για τις ανισότητες στην Ευρώπη και γίναμε 4οι», διερωτήθηκε και απευθυνόμενος σε πλήθος συγκεντρωμένων είπε: «Αναρωτηθείτε: αν δεν υπήρχαν τα 80 δισ. ευρώ, πού θα είχε οδηγήσει η πολιτική Μητσοτάκη τον ελληνικό λαό σε επίπεδο ανισοτήτων;».

«Στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Στις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και μισθωτών είμαστε ως χώρα τρίτοι σε κέρδη εταιρειών, προτελευταίοι στο μέσο μισθό. Μετά τα 80 δισ. ευρώ!», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Και τώρα που τα χρήματα τελειώνουν, τι θα γίνει; Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο πολιτικό περιβάλλον και τα διλήμματα των εθνικών εκλογών, επανέλαβε: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν είναι κόμμα ιδιοκτησίας του ενός. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει πολιτικό προσωπικό, έχει πολιτική αυτονομία, που σημαίνει καμία εξάρτηση από την ολιγαρχία». «Άρα, μπορεί να κυβερνήσει και να κάνει αυτά που λέει, ακόμη κι αν χρειαστεί να συγκρουστεί με τα πιο ισχυρά συμφέροντα της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε κόμμα διαμαρτυρίας, ούτε κόμμα συμβιβασμού. Είναι το κόμμα της πολιτικής αλλαγής και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να την πετύχουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Δώσαμε αγώνες μέσα στη Βουλή. Δεν είπαμε στους βουλευτές ‘παραιτηθείτε’ για να στρώσουμε το χαλί στον κ.Μητσοτάκη, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας. Εμείς δίνουμε αγώνες μέσα στη Βουλή και εμείς καταφέραμε να μην περάσει το άρθρο 23 και αποτρέψαμε να εκπλειστηριάζονται χωρίς δικαστικές αποφάσεις οι περιουσίες σας».

«Εμείς δώσαμε αγώνα στη Βουλή για τις 120 δόσεις. Εμείς στηρίξαμε να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή για τα funds. Για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, ποιοι έσπρωξαν δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες στα εκβιαστικά νύχια των κορακιών των funds», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την αλήθεια και για την αξιοπρέπεια», δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Για να θυμηθεί ο κόσμος ποιοι του έταζαν ‘σεισάχθεια’, αλλά μετά τις εκλογές ήταν εκείνοι που ψήφισαν τον νόμο για να ξεπουληθούν δισεκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες στα funds. Απαντούν: “μας πίεσε η τρόικα”. Δεν πίεσε το ΠΑΣΟΚ η τρόικα στο πρώτο μνημόνιο; Γιατί το ΠΑΣΟΚ, αντί να πουλήσει τα “κόκκινα” δάνεια στα funds, έκανε την προστασία της πρώτης κατοικίας; Μπορούν να μας εξηγήσουν; Μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία και πούλησε άλλα 60 δισεκατομμύρια “κόκκινα” δάνεια στα funds. Αυτή είναι η πραγματικότητα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι «ο κ. Πιερρακάκης προ ημερών αναγνώρισε ότι υπάρχει μία ασύδοτη αγορά ‘κόκκινων’ δανείων». «Σοβαρά; Τώρα το θυμήθηκες; Επτάμισι χρόνια μετά; Τώρα είδατε τους εκβιασμούς; Τώρα είδατε την καταστροφή; Τώρα είδατε ότι τα funds στην Ελλάδα έχουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία σε όλη την Ευρώπη;», επέμεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης.