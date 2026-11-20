Εκτεταμένες καταστροφές σε περίπου 5.000 κατοικίες, διακοπή της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, καθώς και τρεις νεκρούς, άφησε πίσω της η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την Τουπανσιρετά, στη νότια Βραζιλία, με τις ριπές των ανέμων να ξεπερνούν τα 100 χλμ./ώρα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων και την αποτίμηση των ζημιών.

Την πρωτοφανή εικόνα καταστροφής που αντίκρισαν οι κάτοικοι περιέγραψε ο δήμαρχος της πόλης, Γουστάβο Χέρτερ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που «παραπέμπει σε σκηνή από ταινία».

Όπως ανέφερε σε βίντεο που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, το νοσοκομείο της περιοχής αποκλείστηκε από πεσμένα δέντρα, ενώ η πρόσβαση στην κοινότητα κατέστη εξαιρετικά δύσκολη, καθώς πολλοί δρόμοι έκλεισαν εξαιτίας των πτώσεων δέντρων. «Η πόλη έχει ισοπεδωθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό παραμένει η Τουπανσιρετά, μετά το πέρασμα της καταιγίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, η ταχύτητα των ανέμων έφθασε τα 114 χλμ./ώρα.

Τρεις νεκροί έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής, με τις αρχές να διερευνούν εάν οι θάνατοί τους συνδέονται άμεσα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την κυβέρνηση της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

A severe storm with a possible tornado caused widespread destruction in Tupanciretã, Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷 Wind gusts reached 114 km/h, and approximately 8,000 homes reportedly suffered roof damage. At least one person was killed. https://t.co/E0XoJpvsbY — Disaster News (@Top_Disaster) November 20, 2026

Για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε μία από τις πιθανές τραγωδίες μίλησε στο Radio Gaúcha ο συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας, Λουτσιάνο Μπόεϊρα. Όπως δήλωσε, πραγματοποιούνταν εκδήλωση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέρρευσε η στέγη της εγκατάστασης. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση της πολιτείας, οι στέγες περίπου 5.000 κατοικιών υπέστησαν ζημιές ή αποκολλήθηκαν, ενώ περίπου 100 δέντρα ξεριζώθηκαν και κατέληξαν στους δρόμους, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

TORNADO GOLPEA EN BRASIL 🇧🇷

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Lamentable, tras el paso de un violento tornado, reportan un fallecido y varias viviendas destruidas en Tupanciretã, municipio de Rio Grande do Sul, Brasil.

Vehículos volcados, árboles caídos y viviendas dañadas

Vía @TempoOeste https://t.co/q2dT7hRLkh — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 20, 2026

Σημαντικές ζημιές υπέστη και το νοσοκομείο της πόλης, καθώς η στέγη του καταστράφηκε από τους ισχυρούς ανέμους. Ως αποτέλεσμα, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή 11 ασθενών σε υγειονομικές μονάδες γειτονικών κοινοτήτων.