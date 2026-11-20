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Τελεσίγραφο στους Δημοκρατικούς απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι σκοπεύει να ασκεί βέτο στα νομοσχέδια που θα προωθούν τα επόμενα δύο χρόνια, εάν δεν συμφωνήσουν να συνεργαστούν μαζί του για την υλοποίηση των πολιτικών του προτεραιοτήτων.

Μιλώντας την Παρασκευή (20/11) στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών.

«Θα μου στέλνουν νομοσχέδια και εγώ θα ασκώ βέτο. Και μετά θα μου στέλνουν περισσότερα και θα ασκώ ξανά βέτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν θέλουν να πετύχουν πράγματα, το θέλω κι εγώ»

Ο Τραμπ εξήγησε ότι τελικά θα θέσει στους Δημοκρατικούς συγκεκριμένους όρους για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του.

«Θα τους πω ότι θα ασκώ βέτο, εκτός εάν θέλετε να κάνετε αυτό και αυτό και αυτό», ανέφερε.

Παρά τις προειδοποιήσεις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διακομματικής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

«Εάν θέλουν να πετύχουν πράγματα, θέλω κι εγώ να πετύχω πράγματα», τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει εάν έχει ήδη επικοινωνήσει με τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία του Σώματος στις αρχές του 2027.

Ωστόσο, μίλησε με θετικά λόγια για τον Δημοκρατικό πολιτικό από τη Νέα Υόρκη, χαρακτηρίζοντάς τον «έξυπνο άνθρωπο».

«Είναι άνθρωπος που ξέρει πώς λειτουργούν τα πράγματα», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τον αγγλικό χαρακτηρισμό «streetwise».

Οι δηλώσεις του Τραμπ προμηνύουν μια περίοδο έντονων διαπραγματεύσεων με τους Δημοκρατικούς, καθώς ο Λευκός Οίκος θα χρειαστεί να αναζητήσει κοινοβουλευτικές συναινέσεις για να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα.