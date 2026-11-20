Στις δέκα εμπορικές συμφωνίες, που κατόρθωσε να κλείσει στο ταξίδι του στην Ασία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού χαρακτήρισε «ωραίους» τύπους τον Κινέζο και τον Ρώσο ομόλογό του, Σι Τζινπίγκ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Σε τέσσερις ημέρες συνάντησα περισσότερους από 20 ηγέτες κρατών, εξασφάλισα δύο νέες εμπορικές συμφωνίες και περίπου 10 άλλες αναμένονται πολύ σύντομα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο, έχοντας στον πλάι του τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.