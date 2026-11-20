Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής κλήθηκε σε απολογία στις 27 Νοεμβρίου για την τραγωδία στα Τέμπη.

Όπως γίνεται γνωστό, τον κ. Καραμανλή κάλεσε σε απολογία ο αεροπαγίτης Ηλίας Γιαρένης, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση που αφορά τις ευθύνες για τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, η κλήση σχετίζεται με τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν και τα οποία, εφόσον είχαν υλοποιηθεί, θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει στην αποτροπή του δυστυχήματος.

Η κλήση σε απολογία αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς η έρευνα περνά πλέον σε ένα καθοριστικό στάδιο ως προς την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ευθυνών σε σχέση με τις παραλείψεις και τις καθυστερήσεις στα έργα του σιδηροδρόμου.