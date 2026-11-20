Το κείμενο του τελικού κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σχολίασαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική, Θάνος Πετραλιάς.

Αναλυτικά:

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε τα εξής: «Σήμερα καταθέσαμε στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2027. Για πρώτη φορά, κατατέθηκε αποκλειστικά σε άυλη, ψηφιακή μορφή και μέσα από ένα QR code, κάθε πολίτης μπορεί να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στο σύνολό του. Μια αλλαγή με ισχυρό συμβολισμό. Το κράτος ψηφιοποιείται, η πληροφορία γίνεται προσβάσιμη σε όλους και η διαφάνεια αποκτά περιεχόμενο.

Ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει μια Ελλάδα η οποία διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στηρίζεται σε όσα πετύχαμε και ανοίγει τον δρόμο για όσα ακόμα μπορούμε να κατακτήσουμε. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, με ενεργειακές αναταράξεις και εμπορικές εντάσεις, η χώρα μας συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη, να προσελκύει επενδύσεις, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να μειώνει το δημόσιο χρέος της. Οι διεθνείς εξελίξεις μάς υποχρέωσαν να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω τις

προβλέψεις για τον πληθωρισμό, στο 4% για το 2026 και από 2,6% σε 2,8% για το 2027. Δεν υποτιμούμε τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Παραμένουμε, όμως, προσηλωμένοι στους στόχους μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τους πετυχαίνουμε και συχνά να υπερβαίνουμε τις προβλέψεις.

Το 2027 η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,3%, σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό από την Ευρωζώνη. Η ανεργία θα υποχωρήσει στο 7,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 και το δημόσιο χρέος στο 128,5% του ΑΕΠ.

Το 2026, συνεπώς, κατακτούμε ένα ιστορικό ορόσημο. Για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η Ελλάδα αναμένεται να πάψει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια αποτελούσε συνώνυμο της οικονομικής αβεβαιότητας, σήμερα αποτελεί παράδειγμα ανάκαμψης και δημοσιονομικής προόδου. Αυτή η διαδρομή έχει την υπογραφή της προσπάθειας όλων των Ελλήνων πολιτών. Των εργαζομένων, των επιχειρηματιών και των ανθρώπων της παραγωγής, που κράτησαν τη χώρα όρθια στα δύσκολα και που συνεχίζουν να δημιουργούν. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι να διατηρήσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη δυναμική. Και εδώ, οι επενδύσεις έχουν καθοριστικό ρόλο. Η ολοκλήρωση των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργεί νέες προκλήσεις. Έχουμε, όμως, σχεδιάσει την επόμενη ημέρα. Στην ελληνική οικονομία βρίσκονται σε εξέλιξη συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια ύψους 29,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ενισχύουμε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ και δημιουργούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτόν τον σχεδιασμό στηρίζεται η πρόβλεψή μας για αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% το 2027. Η πρόοδος της οικονομίας αποκτά πραγματική αξία όταν ο εργαζόμενος βλέπει

καλύτερες αποδοχές, η οικογένεια σχεδιάζει το μέλλον της με ασφάλεια, ο νέος βρίσκει ευκαιρίες στον τόπο του και ο επαγγελματίας μπορεί να αναπτύξει την επιχείρησή του.

Γι αυτό προχωρούμε σε μόνιμες μειώσεις φόρων, ενισχύουμε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, μειώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές και θέτουμε ως στόχο ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Η ακρίβεια και το κόστος στέγασης εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν κι άλλο. Οι

ανισότητες και οι περιφερειακές αποκλίσεις απαιτούν επίμονη προσπάθεια. Οι αγωνίες των πολιτών είναι που καθορίζουν τις προτεραιότητές μας. Ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτελεί μια πολιτική επιλογή με σαφή κατεύθυνση. Να διατηρήσουμε όσα κατακτήσαμε και να διεκδικήσουμε όσα δικαιούμαστε. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την εποχή της οικονομικής επιβίωσης. Ήρθε η ώρα της οικονομικής φιλοδοξίας. Να χτίσουμε μια χώρα στην οποία η πρόοδος θα μετριέται από τις ίσες ευκαιρίες, τα εισοδήματα και την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Να μπορεί καθένας από εμάς να φτάνει εκεί που αξίζει, ανεξάρτητα από το πού ξεκίνησε. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Και γι' αυτήν εργαζόμαστε κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ κύριε Πετραλιά, και του χρόνου!»

Θάνος Πετραλιάς: «Η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2% φέτος και 2,3% του χρόνου»

«Είναι αλήθεια ότι διανύουμε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις με αυξημένες διακυμάνσεις στην αγορά της ενέργειας, αλλά και υψηλό δημοσιονομικό ρίσκο για μεγάλες Ευρωπαϊκές οικονομίες. Σε αυτά τα πλαίσια η Ελληνική οικονομία υποστηριζόμενη από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και νομοθετήθηκαν πριν λίγες ημέρες, καθώς και μέσω της αύξησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων τόσο του εθνικού, όσο και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, όπως και από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης των οποίων οι εκταμιεύεις συνεχίζονται και το 2027, αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2% φέτος και 2,3% του χρόνου. Οι προβλέψεις του πληθωρισμού αναθεωρούνται ελαφρώς ανοδικά, κατά 0,2% σε σχέση με το Προσχέδιο, σε 4% φέτος και 2,8% του χρόνου. Στο Σχέδιο του Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται το σύνολο των πιστώσεων για την υλοποίηση των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν εξαγγελθεί, καθώς και επιπρόσθετο ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ στις Γενικές Κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση

του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους. Το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2026 εκτιμάται σε 0,6% του ΑΕΠ και το πρωτογενές αποτέλεσμα σε 3,6% του ΑΕΠ το 2026, ενώ για το 2027, το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να ανέλθει σε 3,2% και το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφωθεί σε 0,1%. Τα ανωτέρω γίνονται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που τίθενται από τους Ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι η διαφαινόμενη περεταίρω αποκλιμάκωση του λόγου χρέους γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ, καθώς αυτός αναμένεται να μειωθεί από 145,4% το 2025, σε 135,8% το 2026 και 128,5% το 2027. Σημειώνεται ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός με τις προβλέψεις έως το 2030» τόνισε.