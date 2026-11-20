Η Βενετία, πίσω από τις εικόνες που την έκαναν διάσημη, κρύβει αθέατες πλευρές, εξίσου γοητευτικές. Τις αναζητήσαμε στη λιμνοθάλασσα, όπου η Μαρίνα και ο Φούλβιο μάς προσκάλεσαν στο νησί τους, εκεί όπου η ζωή εξακολουθεί να κυλά με τους δικούς της ρυθμούς, κρατώντας μακριά τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο τουρισμός.

Στο ιστορικό κέντρο, όσο οι επισκέπτες πληθαίνουν, τόσο οι κάτοικοι λιγοστεύουν. Μέσα σε τριάμισι χρόνια, ο πληθυσμός του μειώθηκε κατά 11%, με τους ανθρώπους του να ανησυχούν μήπως ο τόπος τους μετατραπεί σε μια πόλη-μουσείο, χωρίς εκείνους που τον κρατούν ζωντανό.

Παράλληλα, η Βενετία εξακολουθεί να εξελίσσεται και να αναδεικνύει τον πολιτισμό της, όπως αποδεικνύεται από ένα σχεδόν άγνωστο πρόγραμμα που επιτρέπει σε ορισμένους κρατουμένους να εργαστούν σε ξενοδοχεία και πολιτιστικούς χώρους, προετοιμάζοντας την επανένταξή τους στην κοινωνία.

Η πόλη που αγάπησε το μυστήριο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μας άνοιξε τις πόρτες εμβληματικών palazzi κι οι άνθρωποί της μάς αποκάλυψαν άγνωστες πλευρές της μέσα από τις ιστορίες τους.

Το Παλάτι των Δόγηδων, που υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, αυτή τη φορά μάς δίνει τη σπάνια ευκαιρία να περιηγηθούμε, μόνο εσείς κι εγώ, στις μεγαλοπρεπείς αίθουσές του, εκεί όπου η ομορφιά και το μεγαλείο ξεπερνούν όσα μπορεί να αποτυπώσει ένας φωτογραφικός φακός.

Στις όχθες του Μεγάλου Καναλιού, το επιβλητικό Palazzo Vendramin Calergi, που αγοράστηκε το 1589 από τον Βίκτωρα Καλλέργη, στεγάζει σήμερα το ιστορικό Καζίνο της Βενετίας. Στη δεξιά πτέρυγά του, ο Ρίχαρντ Βάγκνερ πέρασε το τελευταίο διάστημα της ζωής του, μέχρι τον θάνατό του το 1883.

Στο Palazzo Zaguri ανακαλύπτουμε μια λιγότερο γνωστή πλευρά του

θρυλικού Καζανόβα, ενός προσώπου σχεδόν μυθικού, του οποίου ακόμη και η παράτολμη απόδραση από τις τρομακτικές φυλακές της πόλης έμεινε στην Ιστορία.

Μια διαφορετική διαδρομή σε μια πόλη που, όσο κι αν πιστεύεις πως τη γνωρίζεις, πάντα θα έχει κάτι ακόμη να σου αποκαλύψει.

Σενάριο – Έρευνα: Έλενα Κατρίτση

Σκηνοθεσία- Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πάνος Μανωλίτσης