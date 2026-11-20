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Δύο άνδρες που κατηγορούνται για το περιστατικό ασφαλείας του Σεπτεμβρίου στη στρατιωτική αεροπορική βάση RAF Fairford, το οποίο Βρετανοί και Αμερικανοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οργανώθηκε για λογαριασμό του Ιράν, θα δικαστούν στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του επόμενου έτους, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο 24χρονος Μοχάμεντ Αμπντουλκαρίμ και ο 25χρονος Νουμάν Εσγκίρ, εμφανίστηκαν στο δικαστήριο μέσω βιντεοσύνδεσης, με τους συνηγόρους υπεράσπισής τους να δηλώνουν ότι και οι δύο αναμένεται να δηλώσουν αθώοι.

Σύμφωνα με τους Βρετανούς εισαγγελείς, ο Αμπντουλκαρίμ, Βρετανός υπήκοος, κανόνισε ώστε πέντε άνδρες να μεταβούν οδικώς στη RAF Fairford κατόπιν εντολής ενός άνδρα με το όνομα «Αλί», ο οποίος φέρεται ότι «ενεργούσε προς όφελος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Ο Αμπντουλκαρίμ αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας για εμπλοκή σε ενέργειες που ενδέχεται να παράσχουν ουσιαστική συνδρομή σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών στο διάστημα από τις 31 Αυγούστου έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Ο συγκατηγορούμενός του, Εσγκίρ, διαθέτει διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα και είναι ο μοναδικός εκ των πέντε που συνελήφθησαν έξω από τη RAF Fairford ο οποίος έχει κατηγορηθεί, αν και η κατηγορία αφορά φερόμενη αναγνώριση της βάσης στις 22 Αυγούστου.

Η δικαστής Μπόμπι Τσίμα-Γκραμπ όρισε ως ημερομηνία έναρξης της δίκης την 22α Νοεμβρίου 2027.

Το περιστατικό στη βάση RAF Fairford

Η βάση RAF Fairford είχε χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για την εξαπόλυση «αμυντικών» πληγμάτων κατά του Ιράν, ωστόσο τα βομβαρδιστικά B-1 αποσύρθηκαν για λόγους ασφαλείας λίγο μετά τη σύλληψη πέντε Βρετανών έξω από τη βάση, στη νοτιοδυτική Αγγλία, τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του υπό αμερικανική ηγεσία πολέμου κατά του Ιράν, με τη βρετανική αστυνομία και τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να υποστηρίζουν ότι πιθανώς υπήρξε ιρανική εμπλοκή – έναν ισχυρισμό τον οποίο έχει διαψεύσει ο πρέσβης της Τεχεράνης στη Βρετανία.

Έκτοτε, οι Αμερικανοί εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε τρεις ακόμη άνδρες, ενώ σε ξεχωριστή εξέλιξη, την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ απομάκρυναν αμερικανικά αεροσκάφη από δεύτερη αεροπορική βάση στη Βρετανία λόγω ζητημάτων ασφαλείας.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει αναφέρει προηγουμένως ότι έξι ακόμη άτομα (τέσσερα από τα οποία είναι Βρετανοί υπήκοοι που συνελήφθησαν έξω από τη RAF Fairford στις 27 Σεπτεμβρίου) παραμένουν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους υπό αστυνομική επιτήρηση.