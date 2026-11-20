Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης δανείων (servicers), αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ανοίξει γύρω από το θέμα, παρουσίασε η Ρένα Δούρου.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας την Παρασκευή (20/11) στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, υποστήριξε ότι η υπερψήφιση της πρότασης αποτελεί πρωτοβουλία του κόμματος και των προοδευτικών δυνάμεων, με στόχο την υπεράσπιση των δανειοληπτών και τη διερεύνηση της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 έως το 2019, τοποθετούμενη απέναντι στην κριτική που έχει ασκηθεί για τους χειρισμούς εκείνης της περιόδου, ενώ σχολίασε και τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί από στελέχη της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου.

Η συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος, τη λειτουργία των servicers και την προστασία των δανειοληπτών επανέρχεται στο προσκήνιο, με τα κόμματα να διασταυρώνουν τα πυρά τους για τις ευθύνες, τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και το πλαίσιο διαχείρισης των οφειλών.

«Δεν ήταν μόνο μία νίκη απέναντι στα funds και την Κυβέρνηση, ήταν μια νίκη απέναντι στην αποχή»

«Με μεγάλη έκπληξη είδα διάφορες αντιδράσεις και βλέπω να μη συζητάμε για το σπουδαίο. Το σπουδαίο δεν είναι ούτε η νίκη ενός κόμματος που ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου του 2026, με επτά βουλευτές για να είναι σήμερα στους 13 και μόλις απέκτησε τον αριθμό 10, δηλαδή τον αριθμό που σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής ένα κόμμα μπορεί να καταθέσει πρόταση για εξεταστική επιτροπή, όπως και πράξαμε. Κανένα άλλο κόμμα δεν το έπραξε, ενώ η εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους είναι τεράστια και η θηλιά γύρω από ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας είναι ειλικρινά πολύ σφιχτή γύρω από το λαιμό τους.

Αντί να πούμε για την υπερψήφιση της πρότασης που έδωσε και ένα σπουδαίο μήνυμα ότι όταν ο προοδευτικός χώρος ενώνεται, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταλήγει απλά να είναι παρούσα, γιατί παρών ψήφισε και ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα καταφέρουμε να είναι και απούσα, όπως έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Δεν ήταν μόνο μία νίκη απέναντι στα funds και την Κυβέρνηση, ήταν μια νίκη απέναντι στην αποχή. Η κοινωνία αμφισβητεί την πολιτική ως τρόπο ικανοποίησης των πραγματικών της αναγκών και ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι μέσα από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και στην πραγματική μας ζωή».

«Πέφτουμε στην παγίδα της κυβέρνησης που θέλει ένα σπουδαίο θέμα, όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, να το παρουσιάσει ως ενδοαριστερό ξεκατίνιασμα»

Παράλληλα η κ. Δούρου ξεκαθάρισε πως «συζητάμε τις αντιδράσεις κάποιων στελεχών της ΕΛ.Α.Σ. και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα και πέφτουμε στην παγίδα της κυβέρνησης που θέλει ένα σπουδαίο θέμα, όπως είναι το ιδιωτικό χρέος για την πατρίδα μας, να το παρουσιάσει ως ενδοαριστερό ξεκατίνιασμα. Καθαρές κουβέντες. Κόντρα λοιπόν σε αυτή την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε από χθες, στο στόχαστρο μας είναι ο “Ηρακλής” και το σχέδιο του Μητσοτάκη για τη βίαιη αναδιανομή. Έχουμε την πρωτοβουλία “Δικαίωση”, έχουμε ενώσεις δανειοληπτών, μας ζήτησαν εμάς να αναλάβουν πρωτοβουλία. Δεν το είχαν ζητήσει μόνο σε εμάς, το είχαν ζητήσει και στο παρελθόν. Τι θα γινόταν αν τους λέγαμε ότι δεν θέλουμε να περιλάβουμε την περίοδο ’15 – ’19; Καταρχάς, δεν θα δέχονταν τα άλλα κόμματα.

Τώρα που θα συγκροτηθεί η εξεταστική, που την ψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, οι βουλευτές που παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Πλεύση Ελευθερίας, ανεξάρτητοι βουλευτές. Δεν τα λέω τυχαία. Τώρα πρέπει να συμβάλλουν όλοι για να γίνει εξεταστική. Εμείς οι 13 θα υπερασπιστούμε την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης ’15 – ’19. Δεν θα πέσουμε από αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι 13 βουλευτές και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τις αναφέρουν, τις μνημονεύουν, βουλώνοντας το στόμα στα πάνελ όσων επιμένουν σε αυτή την προπαγάνδα, ότι η ιστορία του ιδιωτικού χρέους και όσων συμπολιτών μας βασανίζονται είναι μια ιστορία που αφορά το νέο φορέα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Το μείζον, είναι ότι επιτέλους θα πάρουμε απαντήσεις για το ποιος πληρώνει, ποιος ελέγχει».

«Πρέπει να σταματήσουμε τη συνομωσιολογική λογική να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο»

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι κατά την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019 υπήρχε θεσπισμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, ασκώντας παράλληλα κριτική στο πρόγραμμα «Ηρακλής». Επιπλέον, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις κρατικές εγγυήσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια των servicers, υποστηρίζοντας ότι εγκυμονούνται δημοσιονομικοί κίνδυνοι για τους φορολογούμενους.

«Τι έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Πίεζαν τότε οι θεσμοί και ζητούσαν να φέρουμε πλαίσιο και φέραμε το πλαίσιο αλλά η κυβέρνηση τότε τί έκανε, επέβαλε και φορολόγησε και αντιπρόταση προς το δανειολήπτη και βεβαίως προστασία της πρώτης κατοικίας από την κυβέρνηση και εμείς είμαστε έτοιμοι να το υπερασπιστούμε σε όλα τα επίπεδα. Παρακαλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να πει ότι είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν τα ΦΕΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, έχουμε τα ΦΕΚ για την επέκταση του νόμου Κατσέλη, νόμο Κατσέλη Σταθάκη και το νόμο του αείμνηστου Φλαμπουράρη. Πρέπει να σταματήσουμε τη συνομωσιολογική λογική να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Εννοώ το πρόγραμμα “Ηρακλής” που ορθά, ευθύβολα ο Νίκος Παππάς έχει ονοματίσει Κέρβερο. Διότι ο Ηρακλής, ξέρουμε στη μυθολογία ήταν αυτός που με τους άθλους τους, βοηθούσε, ενώ ο Κέρβερος ήταν ακριβώς το αντίθετο. Το πρόγραμμα “Ηρακλής” έχει ένα πλάνο να βγάλει 35 δισ. για τους servicers και για να τα βγάλει κρατιούνται χιλιάδες σπίτια κλειστά σήμερα και μαθαίνουν ότι κινδυνεύουν να πέσουν εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου γιατί έχουν πέσει έξω τα λεγόμενα business plan».

«Άτυχη και καθόλου ψύχραιμη η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη»

Στις πρόσφατες τοποθετήσεις της πρώην αντιπροέδρου της Βουλής, Όλγας Γεροβασίλη, απάντησε η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, παραπέμποντας στις δηλώσεις του Δημήτρη Λυρίτση, προκειμένου να αντικρούσει τις αιτιάσεις για την περίοδο 2015-2019.

«Ατυχή κατ’ εμέ και καθόλου ψύχραιμη δήλωση της πρώην αντιπροέδρου της Βουλής (ενν. Όλγα Γεροβασίλη) η οποία προσέξτε, είναι ανεξάρτητη, κρατάει την έδρα. Ατυχέστατη. Σε ένα κομμάτι από τη χθεσινή ομιλία στο πολιτικό μνημόσυνο του Αλέκου Φλαμπουράρη, εγώ θέλω να σας παραπέμψω σε ένα άλλο μέλος και στέλεχος του νέου φορέα, ο οποίος έκανε δηλώσεις και ξεκαθάρισε τα πράγματα σε σχέση με το τι πραγματικά έγινε την περίοδο ’15 – ’19, του Δημήτρη Λυρίτση, ο οποίος λέει ότι πρέπει η Εξεταστική επιτροπή να οδηγεί σε ουσιαστική διερεύνηση και πλήρη διαφάνεια. Επισημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που χρειάζονται απαντήσεις για τα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων, για τις εισπράξεις και τις κρατικές εγγυήσεις και τη λειτουργία της εποπτείας και δεν λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπαμε και εμείς από βήματος της ελληνικής Ολομέλειας.

Θυμίζει τις αλήθειες που η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, με την προπαγάνδα που κάνει και το μηχανισμό που έχει χτίσει εδώ και επτά χρόνια, ξαναλέω, παρουσιάζει μία μεγάλη νίκη των δανειοληπτών και της κοινωνίας και την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή ως ενδοπαραταξιακό ξεκατίνιασμα. Θυμίζει λοιπόν ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν νομοθετημένη η προστασία της πρώτης κατοικίας και αυτή την κατάργησε η Νέα Δημοκρατία με το πτωχευτικό νόμο του 2020, θυμίζει ο Λυρίτσης, όπως θύμισε και ο Νίκος Παππάς και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και η αφεντιά μου, ότι οι τιτλοποιήσεις δανείων ήταν ένας νόμος πολύ πριν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν νόμος του 2003. Θυμίζει επίσης ότι τον “Ηρακλή” τον ψήφισε το 2019 η Νέα Δημοκρατία και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, που συμμετείχαν και στελέχη όπως η πρώην αντιπρόεδρος και ο πρώην υφυπουργός, τον καταψήφισαν. Θυμίζει επίσης ότι ο νόμος του 2015 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έθετε κανόνες και δικλείδες προστασίας για τους δανειολήπτες που η Νέα Δημοκρατία τους καταστρατήγησε. Δια στόματος Λυρίτση απαντάω».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται τίποτα»

Απαντώντας σε ερώτηση, για το εάν ο Αλέξης Τσίπρας κληθεί στην εξεταστική επιτροπή η κ. Δούρου απάντησε «όταν έγινε εξεταστική επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών, ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε από μόνος του να πάρει μέρος στην εξεταστική επιτροπή και επί ώρες έβαλε τα πράγματα στη θέση του κόντρα στην ανάλογη τότε προπαγάνδα της Δεξιάς και το μηχανισμό της, σε σχέση με τι έγινε με τη σύμβαση 717. Σε μια κοινωνία που τις εξεταστικές επιτροπές, τις αντιμετωπίζει ως ένα κοινοβουλευτικό παιχνίδι που το κάθε κόμμα βγάζει το δικό του πόρισμα και θυμίζει τα νιάτα μου με τα αποτελέσματα στις φοιτητικές εκλογές η κάθε παράταξη έπιασε το δικό της. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχει αποδείξει σε αντίστοιχες εξεταστικές επιτροπές και τώρα μπορεί να αποδείξει ότι δεν φοβάται τίποτα. Δε θα μας παρασύρετε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να απαντάμε στα παραπολιτικά που έχουν γεμίσει από χθες τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα ερωτήματα που είστε αναγκασμένοι να βάλετε μετά τις ατυχείς δηλώσεις. Αλλά θα μείνουμε στο μείζον. Και το μείζον είναι ότι αυτό το κόμμα που κάποιοι πρώην θέλανε να πουν ότι έκλεισε ως ιστορικός τους κύκλος και ότι δεν υπάρχει λόγος η Αριστερά να εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο, αυτό το κόμμα στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων που δοκιμάζονται από τις πολιτικές της Δεξιάς. Εγώ λέω ότι κανένας δεν έχει να φοβηθεί (για το εάν πρέπει να πάει ο Αλέξης Τσίπας να πάει μόνος του να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή)».

Σε ερώτηση για τις σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, όπου τα μπλοκ στην πορεία του Πολυτεχνείου ήταν δίπλα-δίπλα η κ. Δούρου σχολίασε «ο Μιτεράν έλεγε ότι η πολιτική είναι και η διαχείριση των συμβόλων και άρα η εικόνα που περιγράφετε τώρα μπορεί να δίνει ένα συμβολισμό».

«Επιμένουμε ότι υπάρχουν όμορες και συγγενικές πολιτικές δυνάμεις – μπορούμε να συμβάλουμε όλοι μαζί να γίνει εξεταστική λύτρωση για τον κόσμο»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τα αυτονόητα εντός του ελληνικού κοινοβουλίου και εκτός του ελληνικού κοινοβουλίου, δεν είναι αυτός που δεν αναγνωρίζει όμορες και συγγενικές πολιτικές δυνάμεις. Ο νέος φορέας ξεκίνησε με το να λέει ότι δεν υπάρχουν όμορες δυνάμεις, δεν υπάρχει πια πολιτική οικολογία, δεν υπάρχει πια σοσιαλδημοκρατία, δεν υπάρχει Αριστερά και θα τα βάλουμε όλα αυτά στο μπλέντερ εμείς και θα κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς επιμένουμε ότι υπάρχουν όμορες και συγγενικές πολιτικές δυνάμεις και σύμφωνα με το καταστατικό μας λέμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε όλοι μαζί με ιδέες και στρατηγική και να γίνει εξεταστική λύτρωση για τον κόσμο που βασανίζεται και αυτό θα είναι επιτυχία όλων. Είναι σημείο καμπής, κατ’ εμέ στις πολιτικές εξελίξεις. Διότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις η προοδευτική αντιπολίτευση να θέσει στην ατζέντα αυτή τη διαδικασία. Είναι φλέγον θέμα για όλους και πρέπει να γίνει αφορμή για να επανασυνδεθεί η Αριστερά με στρώματα που πλήττονται με όρους εφαρμοσμένης πολιτικής και που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.

Εμείς επιλέξαμε τη μέρα της υπερψήφισης και προσωπικά να μην κάνουμε κριτική σε άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, γιατί θεωρήσαμε ότι το υπέρτερο ήταν η υπερψήφιση της πρότασης και όχι οι κόντρες που γίνονται πριν από την εξεταστική. Δεν θέλαμε να δυναμιτίσουμε το κλίμα, διότι θέλαμε να συνομιλήσουμε με τους δανειολήπτες που βρισκόντουσαν στα θεωρεία και όχι να συνομιλήσουμε με τα νούμερα που εκπροσωπούνται οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου και δεχτήκαμε πάρα πολλές επιθέσεις. Για όσους παρακολούθησαν τη συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν ήταν ότι ήταν αναίμακτη, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, που ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω ήταν το κόμμα που κατέθεσε την πρόταση και κανένα άλλο προηγούμενο. Εμείς όμως θα απαντάμε, όπως το έχω ξαναπεί δεν θα γυρνάμε το μάγουλο, άλλα θα απαντάμε έχοντας ως προτεραιότητα τα προβλήματα της κοινωνίας».