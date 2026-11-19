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Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να πάει στην Εξεταστική Επιτροπή όπως δεν έχει πάει ποτέ ο Μητσοτάκης.

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας στο Kontra24 και τη Λουκία Γκάτσου και ερωτηθείς για το εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε θεσμικά να καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα στην Εξεταστική, απάντησε ότι «θεσμικά όλα γίνονται».

«Θα μπορούσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι που δεν έκανε ποτέ ο κ. Μητσοτάκης, να πει έρχομαι να σας πω και να δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τη χρονική συγκυρία που ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε προς ψήφιση την Εξεταστική ο Νίκος Βούτσης είπε ότι «θα το θεωρούσα μικρότητα αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα με την Εξεταστική».

«Με γραμμή που δεν είναι Αριστερή δεν μπορεί σήμερα να αντιμετωπιστεί η Δεξιά και η Ακροδεξιά. Αυτό φάνηκε και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Διότι έχουν μπει από την πλευρά τους μέσα στα λαϊκά προβλήματα και δίνουν τις δικές τους αντιφατικές απαντήσεις, οι οποίες όμως εγκλωβίζουν ένα μέρος του κόσμου», τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής.

Ο κ. Βούτσης αναφέρθηκε και στις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την πολυδιάσπαση της Αριστεράς υποστηρίζοντας ότι «δεν βγήκαν τα συμπεράσματα που έπρεπε από τις 2 εκλογικές ήττες και δεν έμεινε ενιαίο το κόμμα για να διαδραματίσει τον ρόλο που ο λαός του έδωσε, δηλαδή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και σήμερα να είναι ένας πειστικός αντίπαλος για την αλλαγή».

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