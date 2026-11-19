Στην Κίνα είναι στραμμένα σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, τα βλέμματα όλου του πλανήτη, για τη ιστορική τριμερή σύνοδο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, με επίκεντρο τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, και τους πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν.

Ο Τραμπ καλείται να αποδείξει στην πράξη τις διαπραγματευτικές του ικανότητες, καθώς έχει παρουσιάσει την τριμερή συνάντηση ως μια σημαντική ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνιών με δύο από τους βασικότερους γεωπολιτικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ. Στις επιδιώξεις του περιλαμβάνονται η διαμόρφωση ενός πλαισίου για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, αλλά και η αναζήτηση διπλωματικών διεξόδων για τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν. Παρά τις φιλοδοξίες αυτές, αναλυτές και ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο να προκύψουν ουσιαστικές συμφωνίες.