Με τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ενώ πιθανότητα πρόσκαιρων βροχοπτώσεων υπάρχει και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 27 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 23 με 24 βαθμούς. Στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 6 και 21 βαθμών, στη Θεσσαλία μεταξύ 5 και 24 βαθμών, ενώ στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κρήτη αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.