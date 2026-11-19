Νέα υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Ακρόπολης, όταν ένας 63χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, περίπου στις 02:00, αναφέροντας ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη δεν είχε τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του OPEN, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη 61χρονη σύζυγό του μέσα στην κατοικία τους, στην οδό Αίθρας, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Αμέσως μετά, επικοινώνησε με την Αστυνομία, προκειμένου να αναφέρει το περιστατικό και να παραδοθεί στις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα πεσμένη στο δάπεδο, μέσα σε λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ οι συνθήκες της υπόθεσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.