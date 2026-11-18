Μπορεί οι έρευνες των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό του οδηγού του μαύρου SUV να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή των Ιωαννίνων, όμως, προς το παρόν παραμένουν άκαρπες. Υπενθυμίζεται πώς το συγκεκριμένο όχημα με τους επιβάτες του κατάφερε να διαφύγει μετά την επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε από την περιοχή Δομπόλη και κατέληξε έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του χτυπημένου οχήματος, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης, ωστόσο οι αναζητήσεις, μέχρι στιγμής, δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα.

Η καταδίωξη με τους πυροβολισμούς

Το πολυτελές τζιπ, στο οποίο επέβαιναν πιθανά τρεις Ρομά, παρέσυρε μηχανή αστυνομικού, ενώ έπεσαν και πυροβολισμοί.

Αυτόπτης μάρτυρας, υπάλληλος του νοσοκομείου περιγράφει στο Mega:

«Ακούσαμε 3,4 πυροβολισμούς. Δεν καταλάβαμε εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνετε από το σοκ εκείνη την ώρα, ήταν μία διαδικασία που έτρεξε πολύ γρήγορα».

Έτερος αυτόπτης αναφέρει:

«Βλέπουμε να μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο αυτόν που έχει αδιέξοδο και είναι στην πίσω μεριά του νοσοκομείου. Από πίσω ήταν μία μοτοσικλέτα της ΔΙΑΣ».

Ο Σπύρος Δερδεμέζης διοικητής του νοσοκομείου Ιωαννίνων περιγράφει:

«Στην αναστροφή που έκανε (ο οδηγός του SUV) εμβόλισε τη μηχανή και ακολούθησαν πυροβολισμοί».

Το βίντεο από την καταδίωξη

Βίντεο – ντοκουμέντο που έφερε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, δείχνει το μαύρο αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον αστυνομικό που ακολουθεί με τη μηχανή του.

Εργαζόμενος του νοσοκομείου δεν μπορεί να πιστέψει πώς σώθηκε, όταν είδε να εισβάλλει στο νοσοκομείο το τζιπ που έσπασε την κεντρική μπάρα.

«Βλέπουμε ένα τζιπ να έρχεται με ελιγμούς, πάμε να το σταματήσουμε, σπάει την μπάρα, έρχεται εδώ μέσα. Από πίσω μια μηχανή της αστυνομίας. Είναι θαύμα πώς δεν παρέσυρε κάποιον», τονίζει.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει:

«Ευτυχώς είχε κατεβεί ο αστυνομικός. Χτύπησε και παρέσυρε τη μοτοσικλέτα περίπου στα 200 – 250 μέτρα. Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε 4, 5 πυροβολισμούς».

Το αυτοκίνητο φαίνεται πως ανήκει σε μία γυναίκα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού.

Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψε στην εκπομπή Live News του MEGA πώς ο οδηγός πάτησε γκάζι και γκρέμισε την μπάρα, αναγκάζοντας τον ίδιο και τους συναδέλφους του να απομακρυνθούν την τελευταία στιγμή.

Όπως είπε, την ώρα του περιστατικού βρισκόταν μαζί με δύο συναδέλφους του κοντά στην μπάρα του χώρου στάθμευσης των διοικητικών αυτοκινήτων. Μόλις οι εργαζόμενοι άκουσαν σειρήνες, θεώρησαν ότι επρόκειτο για ασθενοφόρο. Αμέσως, όμως, είδαν ένα μαύρο όχημα με φιμέ τζάμια να κατευθύνεται προς το μέρος τους.

«Στην αρχή εμείς ακούσαμε σειρήνες, εγώ με τον ένα συνάδελφο ήμασταν εκτός υπηρεσίας και είχαμε συνομιλία με τον συνάδελφο που είχε υπηρεσία. Ήμασταν στη μπάρα στο πάρκινγκ των διοικητικών αυτοκινήτων. Σε κάποια φάση ακούσαμε σειρήνες, και είπαμε μεταξύ μας πως επρόκειτο για ασθενοφόρο. Δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τι είναι και ξαφνικά είδαμε ένα μαύρο τζιπ, με φιμέ τζάμια, να έρχεται καταπάνω μας που ήμασταν δίπλα στην μπάρα. Εμείς αυθόρμητα πήγαμε να το σταματήσουμε. Με το που είδαμε ότι πάτησε γκάζι κάναμε πίσω και γκρέμισε την μπάρα».

Το όχημα πέρασε μέσα από την μπάρα και κατευθύνθηκε προς τον χώρο στάθμευσης, με τους αστυνομικούς να το ακολουθούν. Σύμφωνα με τον εργαζόμενο, ο οδηγός μπήκε στο διοικητικό πάρκινγκ, το οποίο κατέληγε σε αδιέξοδο.

Πίσω του έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Τότε ακούστηκαν πυροβολισμοί.

«Ήρθε στο διοικητικό πάρκινγκ το οποίο είναι αδιέξοδο. Δεν είχε από κάπου να φύγει. Και πίσω ακριβώς ερχόταν οι ΔΙΑΣ. Εμείς ερχόμασταν προς τα πίσω και τότε ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Έκανε αναστροφή και όπως είδαμε μετά ο αστυνομικός είχε βάλει τη μηχανή να τους κλείσει τον δρόμο και την εμβόλισε», περιέγραψε.

Ο αυτόπτης μάρτυρας έπεσε, μάλιστα, στο έδαφος για να προφυλαχθεί.

Το χρονικό του τρόμου

Το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, κινήθηκε προς το νοσοκομείο, με αστυνομικούς να τον ακολουθούν. Έσπασε την προστατευτική μπάρα στην είσοδο του νοσοκομείου και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα, την οποία είχε τοποθετήσει αστυνομικός ως φραγμό για να ανακόψει την πορεία του.

Το μαύρο όχημα παρέσυρε τη μοτοσικλέτα για περίπου 30 μέτρα, ενώ ο αστυνομικός άνοιξε πυρ πυροβολώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου επτά φορές προκειμένου να το σταματήσει. Μέσα στην αναστάτωση που προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς ένας υπάλληλος του νοσοκομείου, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, στην προσπάθειά του να προστατευθεί, έπεσε στο έδαφος και χτύπησε στο χέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός που ενεπλάκη στο περιστατικό φέρει τραύμα στο πόδι και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Η ενημέρωση της ΠΟΕΔΗΝ

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωσε για την καταδίωξη οχήματος με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στους χώρους στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός εργαζομένου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα, καταδίωκε ένα μαύρο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, στο οποίο βρίσκονταν άτομα Ρομά που, όπως ανέφερε, ήταν σεσημασμένα.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στους χώρους στάθμευσης του νοσοκομείου, όπου εγκλωβίστηκε προσωρινά. Ο αστυνομικός κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα του, επιχειρώντας να συλλάβει τους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο οδηγός του αυτοκινήτου πραγματοποίησε ελιγμό και παρέσυρε τη μοτοσικλέτα, μετακινώντας την σε μεγάλη απόσταση. Ακολούθως, ο αστυνομικός πυροβόλησε επανειλημμένα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένας εργαζόμενος, ενώ, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες.

Το αυτοκίνητο κατάφερε τελικά να διαφύγει από τον χώρο του νοσοκομείου, με την αστυνομική καταδίωξη να συνεχίζεται στους δρόμους των Ιωαννίνων.