Ακόμα και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίνει την ευκαιρία σε κρατικούς φορείς για απευθείας αναθέσεις, με τον ΑΝΤ1 να προχωρά σε νέες αποκαλύψεις για το θέμα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι απευθείας αναθέσεις που έγιναν στο όνομα της αποκατάστασης των καταστροφών από την κακοκαιρία Daniel μπαίνουν στο μικροσκόπιο των κρατικών ελεγκτικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος ανέφερε στο ρεπορτάζ ότι «οι κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι πολλές φορές γίνεται κατάχρηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Έτσι, πλάι στην επισκευή των δρόμων, κτιρίων, στους καθαρισμούς από τις λάσπες και τα φερτά υλικά, υπάρχουν και άσχετα πράγματα, όπως προμήθειες σε γραφική ύλη, βενζίνες και άλλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, φυσικά, δεν τεκμηριώνεται η σύνδεση με την έκτακτη κατάσταση».

Τι έγινε μετά τον Daniel

Όπως είπε, σε πολύ μεγάλο δήμο της Θεσσαλίας, μετά τον Daniel, εκτός από τα έργα που προαναφέρθηκαν και σχετίζονται με τις συνέπειες αυτής της κακοκαιρίας, ξαφνικά άρχισαν να δίνονται με απευθείας αναθέσεις εκτυπώσεις χριστουγεννιάτικων καρτών, μπάνερ, η προμήθεια συσκευών για θεατρικές παραστάσεις, ακόμη και συναυλίες. Στον συγκεκριμένο δήμο, η επισκευή των δρόμων κρατάει τρία χρόνια μετά την έναρξη της σχετικής σύμβασης, κάτι που δεν αποτελεί αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Σε άλλον δήμο, η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι υπάρχουν έργα 650.000 ευρώ, που δεν δημοσιεύονται καν και προκηρύσσονται με βάση αυτούς τους όρους. Παράλληλα, κτίρια κατεδαφίζονται ακόμη και σήμερα, τρία χρόνια μετά, με βάση την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε ερώτημα, εάν υπήρξε αντίδραση από τους αρμόδιους μετά την απαίτηση επιστροφής των 30 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ΑΝΤΙΝΕΡΟ της Διεύθυνσης Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Τάσος Τέλλογλου απάντησε:

«Ήταν ένα πρόγραμμα συνολικά 600 εκατ., τα 30 εκατ. ζητήθηκαν πίσω από τον Οργανισμό που ανακτά τα λεφτά της ΕΕ. Αυτό δεν έγινε τελικά επειδή έσπασαν τις συμβάσεις σε «30άρια», είναι μεγαλύτερες συμβάσεις 300.000 έως 1 εκατ. ευρώ, πράγματι τα λεφτά ζητήθηκαν πίσω για κατάτμηση, αλλά όχι για κατάτμηση σε «30άρια». Η πλευρά του υπουργείου λέει ότι αυτή η κατάτμηση ήταν απαραίτητη γιατί οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θα γινόταν η κάθε εργολαβία ήταν τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, που δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά το έργο και ότι η αρχή που ζητά την ανάκτηση των χρημάτων έχει κάνει λάθος».