Ένας 51χρονος είναι ο οδηγός της Porsche, που εμφανίζεται σε βίντεο να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή, στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Μάλιστα, την ώρα που ο ίδιος… έπαιζε με το γκάζι και έκανε επίδειξη, μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του οδηγού, μέσω ανάλυσης του βίντεο που αναρτήθηκε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Φώναζαν τα παιδιά του

Στο εν λόγω βίντεο εμφανίζεται ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου να αναπτύσσει ταχύτητα, που έφθανε τα 134 χλμ./ώρα, ενώ κινείτο στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, επιχειρώντας επικίνδυνους ελιγμούς και οδηγώντας με το ένα χέρι, αφού με το άλλο βιντεοσκοπούσε, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. Στο βίντεο ακούγονται οι φωνές των τρομαγμένων παιδιών, που έλεγαν «μπαμπά πήγαινε πιο αργά», ενώ ο ίδιος σιγοτραγουδάει.

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., που εντόπισαν το εν λόγω βίντεο, προχώρησαν στην ταυτοποίηση του 51χρονου οδηγού και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.

Είχε νοικιάσει το αυτοκίνητο

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 51χρονος είχε νοικιάσει το εν λόγω όχημα από εταιρεία για το χρονικό διάστημα από 6 έως και 8 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις 7 Νοεμβρίου ο ίδιος απεικονίζεται σε βίντεο κάμερας ασφαλείας να εισέρχεται στο εν λόγω αυτοκίνητο μαζί με τα δύο παιδιά του, ένα αγόρι 9 ετών και ένα κορίτσι 5,5 ετών και στη συνέχεια να αναρτά στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το επίμαχο βίντεο με τη μορφή story.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία που υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.

Δείτε το βίντεο: