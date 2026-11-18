Σε δημόσια καταγγελία για έναν άνδρα που φωτογράφιζε την προθήκη του βιβλιοπωλείου του, στην Αθήνα, προχώρησε ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης.

«Καλό είναι να ελεγχθεί, για λόγους εθνικής αλλά και προσωπικής μου ασφάλειας», τονίζει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Σάββα Καλεντερίδη

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Σάββας Καλεντερίδης δημοσιεύει φωτογραφία του εν λόγω προσώπου και αναφέρει τα εξής:

«Προς τις διωκτικές αρχές: Ο Τούρκος που είναι στη φωτογραφία, φωτογράφιζε την προθήκη του βιβλιοπωλείου μας, Φιλελλήνων 14, Σύνταγμα, με τα βιβλία για τον Οτζαλάν και τη ΜΙΤ.

Τον ακολούθησε δικός μου άνθρωπος και τον είδε να στέλνει τις φωτογραφίες με μηνύματα κάπου. Όταν είδε ότι τον φωτογράφιζαν, έκρυψε το πρόσωπό του. Καλό είναι να ελεγχθεί, για λόγους εθνικής αλλά και προσωπικής μου ασφάλειας».