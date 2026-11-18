Ο αγαπημένος ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου για τη νέα, αναμενόμενη σειρά του Alpha «Κενά μνήμης», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Όπως λέει, υποδύεται τον Τάκη Κριθαρίδη, έναν ηλικιωμένο συνταξιούχο -εξ ου και η εμφάνισή του με την γενειάδα – υπάλληλο στο δικαστικό μέγαρο του Λαυρίου που έχει διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ.

«Πριν, λοιπόν, ξεχάσει, αποφασίζει να πάρει το νόμο στα χέρια του για μια υπόθεση που τον ταλανίζει πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει δοθεί δικαστική λύση. Έχει κλείσει η υπόθεση και αποφασίζει να δικαιώσει εκείνος το θύμα. Και αρχίζει και σκοτώνει τους υπεύθυνους». Τονίζει, βέβαια, ότι αυτή η συμπεριφορά δεν αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Αυτός ο χαρακτήρας θα μπορούσε να γίνει συμπαθής στον τηλεθεατή; Η απάντηση είναι θετική επειδή «κάνει κάτι για κάποιο λόγο, δεν ξύπνησε ξαφνικά να γίνει δολοφόνος. Αναγκαστικά παίρνει το νόμο στα χέρια του και επειδή θα ξεχάσει κάποια στιγμή λόγω του Αλτσχάιμερ και δεν θέλει να ξεχάσει».

«Είναι αστυνομικό, ψυχολογικό θρίλερ με μπόλικο black humor» όπως λέει χαρακτηριστικά, «μια σύνθετη σειρά που έχει τα πάντα και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα».

Στην εκπομπή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και η αφίσα της σειράς, την οποία χαρακτήρισε υπέροχη, όπου εικονίζονται ο ίδιος με την Κατερίνα Σιναπίδου.

Στην ερώτηση αν προτιμά το δράμα ή την κωμωδία, θα απαντήσει: «το ένα παντρεύει το άλλο. Για να παίξεις καλή κωμωδία πρέπει να αναπτύξεις χαρακτήρες με δραματικό υπόβαθρο. Για να παίξεις σωστά ένα δραματικό έργο πρέπει να μπορείς, όχι να βγάλεις το χιούμορ, αλλά να καταλάβεις ότι η ύπαρξή μας είναι γελοία. Τη στιγμή που εγώ πονάω εσύ μπορεί να γελάς και το ανάποδο. Με την τέχνη συμβαίνει κάτι μυστήριο, εμείς παρουσιάζουμε κάτι σαν παραμύθι για να συνεπαίρνουμε το θεατή μαζί μας. Μέσα σε αυτό συντρέχουν τα πάντα, όπως όταν η γιαγιά μας, μας διάβαζε ένα παραμύθι η φαντασία μας ταξίδευε παντού, όπως ένα μικρό παιδί μπορεί να ακούσει κάτι θλιβερό και να βάλει τα γέλια. Το ίδιο συμβαίνει με την τέχνη, ουσιαστικά ανοίγει άλλες διαδρομές σκέψης, συναίσθησης. Γυμνάζεται η αντίληψη, η καλαισθησία. Άρα ο κάθε θεατής όταν βλέπει κάτι είτε στην τηλεόραση είτε στο θέατρο προσλαμβάνει τα δικά του ερεθίσματα και μετά τα επεξεργάζεται όπως θέλει. Με λίγα λόγια, η τέχνη αφουγκράζεται την ψυχή μας και αυτό αυτομάτως δίνει άλλες διαδρομές στη ζωή και στη σκέψη».

Ένας ρόλος που τον σημάδεψε, θα πει ότι ήταν εκείνος από το θεατρικό έργο ο «Θάνατος του εμποράκου», ενώ τα πολλά χρόνια στην επιτυχημένη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» του έμαθαν την τέχνη της κωμωδίας ακόμη καλύτερα.

Αποκαλύπτει ότι ένας ρόλος που πάντα ήθελε να ενσαρκώσει ήταν ο Κουασιμόδος, αλλά δεν γινόταν λόγω του ύψους του.

Τέλος, μίλησε και για τη θεατρική παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τη σύζυγό του Έφη Μουρίκη.

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