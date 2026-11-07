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Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Δεν πέρασα κρίση ηλικίας, γιατί από μικρός ήθελα να γεράσω»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» ότι δεν βίωσε ποτέ κρίση ηλικίας, καθώς από νεαρή ηλικία επιθυμούσε να μεγαλώσει και να γεράσει, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή την επιθυμία. 

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Βλαδίμηρος Κυριακίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε συνέντευξή του στο «Καλημέρα Είπαμε;», ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ανέφερε ότι δεν πέρασε ποτέ κρίση ηλικίας «γιατί από μικρός ήθελα να γεράσω».
  • Ο ηθοποιός εξήγησε ότι ήθελε να μεγαλώσει καθώς έδειχνε μικρότερος από την ηλικία του, αλλά και επειδή έπαιζε πάντα τον ρόλο του διαιτητή μέσα στην οικογένειά του.
  • Παράλληλα, ευχαρίστησε τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειάς του για τις αστοχίες τους, τονίζοντας ότι χωρίς να το ξέρουν τον έστρεψαν στην τέχνη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνέντευξη στο «Καλημέρα Είπαμε;», παραχώρησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, ρωτήθηκε για το θέμα της κρίσης ηλικίας, αναφέροντας ότι δεν πέρασε ποτέ «γιατί από μικρός ήθελα να γεράσω». 

Ακόμα, εξήγησε τον λόγο που από μικρός ήθελε να μεγαλώσει, προχωρώντας σε μία προσωπική εξομολόγηση για την οικογένειά του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης παραδέχτηκε ότι: «Δεν πέρασα κρίση ηλικίας, γιατί από μικρός ήθελα να γεράσω. Τα κατάφερα και γερνάω. Ήθελα να μεγαλώσω. Καταρχάς λόγω της εξωτερικής μου εμφάνισης, ήμουν μεγαλύτερος και έδειχνα μικρότερος και το είχα πάντα πρόβλημα. Πάντα πρόβλημα.

Να φανταστείς, όταν ήμουν 20 ετών δεν με έβαζαν στους κινηματογράφους, μου ζητούσαν ταυτότητα στα ακατάλληλα έργα. Κατά δεύτερο λόγο, νομίζω ότι από μικρός ήθελα να μεγαλώσω, να γεράσω, γιατί έπαιζα πάντα τον διαιτητή μέσα στην οικογένειά μου». 

Στη συνέχεια, ο έμπειρος καλλιτέχνις ανέφερε πως: «Άρα, τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειάς μου χρειαζόντουσαν έναν πατέρα. Έτσι γύμνασα την πατρότητά μου και έτσι από τότε αντιμετωπίζω όλη τη ζωή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί, αλλά πολύ διδακτικό.

Τους ευχαριστώ για τα λάθη τους, τις αστοχίες τους, γιατί με έμαθαν να σκέφτομαι με έναν άλλον τρόπο. Χωρίς να το ξέρουν, εν αγνοία τους, με έστρεψαν στην τέχνη και τους ευχαριστώ γι΄ αυτό. Δεν πρόλαβα ποτέ να τους μιλήσω γι’ αυτό το κομμάτι, “έφυγαν” νωρίς». 

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