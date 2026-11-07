Ναταλία Γερμανού για Σωτήρη Τσαφούλια: «Λέει πάντα κάτι πάρα πολύ σωστό και αυτοί οι άνθρωποι είναι εύκολοι στόχοι»

Το θέμα που δημιουργήθηκε μέσα στην εβδομάδα, ύστερα από συνέντευξη του Σωτήρη Τσαφούλια στις «Rainbow Mermaids», έπαιξαν σήμερα (7/11) στο «Καλύτερα δεν γίνεται». Η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε την άποψή της, σημειώνοντας πως: «Καταλαβαίνω πάρα πολύ πόσο ιντριγκαδόρικο και ωραίο είναι να πέσεις να τον φας τον Τσαφούλια, γιατί είναι πολύ απλό. Τον Τσαφούλια τον αγαπάει όλος ο κόσμος, τον γουστάρει όλος ο κόσμος».

«Καταρχάς ήταν πολύ ωραίο που είπε ο Σωτήρης στον Γιώργο: “Ειδικά από εσάς, δεν περίμενα να παραπλανήσετε τον κόσμο”», δήλωσε στην αρχή η Ναταλία Γερμανού, αναφερόμενη στην τηλεφωνική παρέμβαση του Σωτήρη Τσαφούλια στο «Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα.

Αμέσως μετά, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Πέφτετε όλοι σε ένα λάθος στα sites. Όχι όλοι, μην είμαι τόσο πια αφοριστική. Αν δεν έχεις δει όλη τη συνέντευξη ενός ανθρώπου, είναι πολύ εύκολο για το κλικ να βάλεις έναν τίτλο. Δηλαδή στη συνέντευξή του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπε και για την Αγγελική Ηλιάδη και για την Σαμπρίνα. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο».

«Ο κόσμος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει»

«Δεν υπήρξε πουθενά η παραμικρή μομφή για αμορφωσιά ή κατηγόρια για αμορφωσιά, γιατί ξέροντας τον Σωτήρη, τον άνθρωπο Σωτήρη Τσαφούλια, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σέβεται τόσο πολύ τις γυναίκες, τους ανθρώπους γενικά θα πω εγώ, αν μου επιτρέπεις, που δεν προσβάλλει ποτέ. Δεν θα το έκανε ποτέ.

Αλλά από την άλλη κατανοώ γιατί είναι εύκολος στόχος. Καταλαβαίνω πάρα πολύ πόσο ιντριγκαδόρικο και ωραίο είναι να πέσεις να τον φας τον Τσαφούλια, γιατί είναι πολύ απλό. Τον Τσαφούλια τον αγαπάει όλος ο κόσμος, τον γουστάρει όλος ο κόσμος, λέει πάντα κάτι πολύ έξυπνο, κάτι πάρα πολύ σωστό και αυτοί οι άνθρωποι γενικά είναι εύκολοι στόχοι.

Έτσι όσο βλέπεις τη δημοτικότητα κάποιου να ανεβαίνει, λες “τώρα εγώ θα σου κάνω ένα τακ και θα σε κατεβάσω”», πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού.

Ακόμα, είπε ότι: «Δεν είναι όμως τόσο απλό, γιατί είδες ότι και με αυτό το περιστατικό, τα σχόλια του κόσμου σε όλα τα social media, ήταν κατά 90% υπέρ του Σωτήρη Τσαφούλια και αυτό λέει πολλά. Γιατί ο κόσμος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει. Ο κόσμος έκατσε και είδε τη συνέντευξη στις “Rainbow Mermaids” και κατάλαβε όλο το σκεπτικό του Τσαφούλια».