Μακελειό στην Πολωνία: Η στιγμή που εξουδετερώνεται ο δράστης από την αστυνομία στην Κρακοβία – ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή της εξουδετέρωσης και σύλληψης του δράστη του μακελειού στην Κρακοβία της Πολωνίας, σήμερα Σάββατο, καταγράφηκε σε κάμερα. Το οπτικό υλικό δείχνει αστυνομικό να έχει πυροβολήσει τον δράστη της επίθεσης με τους πέντε νεκρούς και τους πάνω από δέκα τραυματίες και να τον πλησιάζει, ενώ εκείνος σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Είχε προηγηθεί καταδίωξη, καθώς ο ένοπλος επιχείρησε να διαφύγει.
Η επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες και τουριστικές περιοχές της χώρας, στην ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, η οποία συγκεντρώνει καθημερινά χιλιάδες κατοίκους, φοιτητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι αρχές δεν αποκλείουν μεταξύ των θυμάτων να βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι.
Δείτε το βίντεο με τον δράστη:
BREAKING:
Polish police confirms that 5 people were killed in today’s suspected terror attack in Krakow, Poland.
This video shows a police officer shooting the attacker several times. The police officer was also shot and wounded. https://t.co/e8bv7JLBro
— Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026
Άλλο βίντεο δείχνει τον δράστη πεσμένο αλλά και τον αστυνομικό που έσπευσε να τον συλλάβει.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα, την εθνικότητα ή τα κίνητρά του, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.