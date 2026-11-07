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Μακελειό στην Πολωνία: Η στιγμή που εξουδετερώνεται ο δράστης από την αστυνομία στην Κρακοβία – ΒΙΝΤΕΟ

Ένοπλος εξουδετερώθηκε και συνελήφθη από την αστυνομία στην ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας στην Πολωνία, έπειτα από επίθεση με πέντε νεκρούς και πάνω από δέκα τραυματίες. Η στιγμή των πυροβολισμών και της ακινητοποίησης του δράστη καταγράφηκε σε βίντεο μετά από καταδίωξη, ενώ κατά το περιστατικό τραυματίστηκε και αστυνομικός. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει στοιχεία για την ταυτότητα ή τα κίνητρα του συλληφθέντος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κάμερα καταγράφηκε η στιγμή της εξουδετέρωσης και σύλληψης του δράστη στην Κρακοβία, μετά από επίθεση με πέντε νεκρούς και πάνω από δέκα τραυματίες.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στην ιστορική κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ είχε προηγηθεί καταδίωξη καθώς ο ένοπλος επιχείρησε να διαφύγει.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα, την εθνικότητα ή τα κίνητρά του, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η στιγμή της εξουδετέρωσης και σύλληψης του δράστη του μακελειού στην Κρακοβία της Πολωνίας, σήμερα Σάββατο, καταγράφηκε σε κάμερα. Το οπτικό υλικό δείχνει αστυνομικό να έχει πυροβολήσει τον δράστη της επίθεσης με τους πέντε νεκρούς και τους πάνω από δέκα τραυματίες και να τον πλησιάζει, ενώ εκείνος σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Μακελειό στην Πολωνία: Πέντε νεκροί και 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πλατεία της Κρακοβίας – ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ

Είχε προηγηθεί καταδίωξη, καθώς ο ένοπλος επιχείρησε να διαφύγει.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες και τουριστικές περιοχές της χώρας, στην ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, η οποία συγκεντρώνει καθημερινά χιλιάδες κατοίκους, φοιτητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι αρχές δεν αποκλείουν μεταξύ των θυμάτων να βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι.

Δείτε το βίντεο με τον δράστη:

Άλλο βίντεο δείχνει τον δράστη πεσμένο αλλά και τον αστυνομικό που έσπευσε να τον συλλάβει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα, την εθνικότητα ή τα κίνητρά του, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

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