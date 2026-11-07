Μακελειό στην Πολωνία: Η στιγμή που εξουδετερώνεται ο δράστης από την αστυνομία στην Κρακοβία – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η στιγμή της εξουδετέρωσης και σύλληψης του δράστη του μακελειού στην Κρακοβία της Πολωνίας, σήμερα Σάββατο, καταγράφηκε σε κάμερα. Το οπτικό υλικό δείχνει αστυνομικό να έχει πυροβολήσει τον δράστη της επίθεσης με τους πέντε νεκρούς και τους πάνω από δέκα τραυματίες και να τον πλησιάζει, ενώ εκείνος σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Είχε προηγηθεί καταδίωξη, καθώς ο ένοπλος επιχείρησε να διαφύγει.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες και τουριστικές περιοχές της χώρας, στην ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, η οποία συγκεντρώνει καθημερινά χιλιάδες κατοίκους, φοιτητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι αρχές δεν αποκλείουν μεταξύ των θυμάτων να βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι.

Δείτε το βίντεο με τον δράστη:

Άλλο βίντεο δείχνει τον δράστη πεσμένο αλλά και τον αστυνομικό που έσπευσε να τον συλλάβει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα, την εθνικότητα ή τα κίνητρά του, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.