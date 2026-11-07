Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι 18 συλληφθέντες της επιχείρησης της ΑΑΔΕ – Επιχειρηματίες και γνωστός ηθοποιός – μοντέλο ανάμεσά τους

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Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε συνολικά 18 συλλήψεις σε σχέση με τεράστια απάτη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι επιχειρηματίες, η σύζυγος του ενός εξ’ αυτών αλλά και γνωστός ηθοποιός – μοντέλο, ο οποίος μάλιστα ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και όπλα σε βίλα επιχειρηματία.

Το απόγευμα του Σαββάτου οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Αναλυτικότερα, η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ μπόρεσε να εντοπίσει ένα ευρύ δίκτυο εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων». Μέσα σε τρία έτη, το κύκλωμα ενεργοποίησε 4.200 ΑΦΜ και έφτιαξε χρέη προς το Δημόσιο, ύψους 68 εκατ. ευρώ από απλήρωτο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την Εφορία, αλλά και επιπλέον 135 εκατ. ευρώ από μη καταβληθείσες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί.

Ελέγχθηκαν διεξοδικά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Χάρη στην πολύμηνη έρευνα, έγιναν οι 18 συλλήψεις, με τους ελεγκτές να ταυτοποιούν τους επιχειρηματίες, που κρύβονταν πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Ανάμεσά τους ο γνωστός ηθοποιός – μοντέλο και η σύζυγος του επιχειρηματία.

Στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

Κομβικός ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολυτελείς βίλλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.