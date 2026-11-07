Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: «Ζει από θαύμα – Κυλίστηκε στο πάτωμα για να σβήσει η φωτιά» – Συγκλονίζει η μητέρα του φοιτητή που κινδύνευσε να καεί ζωντανός

Συγκλονίζει η μαρτυρία της μητέρας του φοιτητή που λίγο έλειψε να καεί ζωντανός κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, αναφέροντας πως το παιδί της «ζει από θαύμα» αφού κυλίστηκε στο πάτωμα για να σβήσει η φωτιά. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε ένα βράδυ για προληπτικούς λόγους λόγω εισπνοής καπνού και σταδιακά συνέρχεται από το σοκ της επίθεσης που δέχτηκε μόλις βγήκε στον διάδρομο.

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συμπλοκή- φοιτητές- Ζωγράφου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας του φοιτητή που λίγο έλειψε να καεί ζωντανός κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.
  • Όπως ανέφερε η μητέρα του, «ζει από θαύμα» και «πιο πολύ θυμάται ότι έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω για να σβήσει η φωτιά».
  • Το παιδί είναι πλέον καλύτερα, έχοντας νοσηλευτεί ένα βράδυ για προληπτικούς λόγους καθώς εισέπνευσε καπνό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας του φοιτητή που λίγο έλειψε να καεί ζωντανός κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.

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«Ζει από θαύμα. Είναι θαύμα που δεν κάηκε πιο πολύ, όταν είδα αυτές τις εικόνες» είπε η μητέρα του μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με την ίδια, «το παιδί της είναι καλύτερα. Νοσηλεύτηκε ένα βράδυ για προληπτικούς λόγους γιατί εισέπνευσε καπνό».

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Περιέγραψε ότι τα παιδιά ήταν μέσα στην αίθουσα και άκουσαν φασαρία. «Κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται και σηκώθηκαν να βγουν έξω  και με το που βγαίνουν στον διάδρομο, τους πέτυχαν» είπε η ίδια και συνέχισε:

«Πιο πολύ θυμάται ότι έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω για να σβήσει η φωτιά.  Μετά ποιος πήρε τον πυροσβεστήρα, δεν θυμάται το παιδί».

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Για την κατάστασή του τώρα, η μητέρα τόνισε ότι «κάπως αρχίζει και συνέρχεται. Στην αρχή έλεγε ότι «δεν ξαναπάω στο Πανεπιστήμιο.  Αν είναι να χάσω τη ζωή μου, να μου λείπουν οι σπουδές».

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με τον φοιτητή:

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