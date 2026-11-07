Δολοφονία Γιώργου Χατζίδη: Η άγνωστη συνομιλία του γιου του με την Αγγελική Νικολούλη πριν από τη σύλληψή του – Τι υποστήριζε για τις μελανιές στα χέρια του

Το χρονικό των καταιγιστικών εξελίξεων στη δολοφονία του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες παρουσίασε η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ». Η εκπομπή έφερε στο προσκήνιο νέα στοιχεία και ντοκουμέντα γύρω από το έγκλημα που διαπράχθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο σπίτι του θύματος, στο κέντρο της π΄λης.

Μάλιστα, ο κατηγορούμενος γιος -ο οποίος τελικά κρίθηκε προφυλακιστέος για πατροκτονία– εμφανιζόταν στην εκπομπή ζητώντας να βρεθούν οι ένοχοι, ενώ συνομιλούσε με την Αγγελική Νικολούλη μέχρι και ελάχιστες ώρες πριν από τη σύλληψή του. Το απόγευμα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, έπειτα από μια μαραθώνια απολογία διάρκειας τρεισήμισι ωρών, ανακρίτρια και εισαγγελέας Σερρών αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση στις φυλακές Νιγρίτας.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Ο γιός αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Κατά το κατηγορητήριο, το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026 (19:23), ο κατηγορούμενος μετέβη στην οικία του πατέρα του και του επιτέθηκε με θλων όργανο, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα στα άκρα, στον θώρακα και στην κοιλιακή χώρα. Τα βαρύτατα τραύματα προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία, η οποία επέφερε τον θάνατο του 67χρονου. Επιπλέον, του αποδίδεται ιδιαίτερη βαναυσότητα, καθώς φέρεται να κλώτσησε με σφοδρότητα το θύμα στην αριστερή μηροβουβωνική χώρα ακόμη και μετά την επέλευση του θανάτου του.

Το σκεπτικό της προφυλάκισης

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αναφέρονται σε σοβαρές ενδείξεις ενοχής που, όπως κρίνουν, προκύπτουν από το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας. Ειδικότερα, αξιολογήθηκαν οι ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, το βιντεοληπτικό υλικό, τα έγγραφα της υπόθεσης και το πόρισμα της προκαταρκτικής ιατροδικαστικής εκτίμησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον τρόπο της επίθεσης, στα πολλαπλά χτυπήματα και στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε, σύμφωνα με το σκεπτικό, την εύθραυστη κατάσταση της υγείας του πατέρα του, ο οποίος είχε νοσηλευτεί λίγες ημέρες νωρίτερα στο Παθολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Σερρών.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του βιντεοληπτικού υλικού, ο κατηγορούμενος επέστρεψε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, στις 01:54 της 31ης Ιουλίου στην κατοικία όπου βρισκόταν πλέον νεκρός ο πατέρας του με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη της εγκληματικής του πράξης.

Οι αποκαλύψεις

Το κουβάρι της υπόθεσης που συγκλόνισε τις Σέρρες άρχισε να ξετυλίγεται την 1η Αυγούστου, όταν ο ίδιος ο γιος του 67χρονου τον εντόπισε νεκρό στον καναπέ του σπιτιού του. Η αρχική εικόνα στον χώρο παρέπεμπε σε διάρρηξη: παραβιασμένο παράθυρο με ξηλωμένο κάγκελο, αναποδογυρισμένα έπιπλα και γενικευμένη αναστάτωση. Εξαιτίας αυτού του σκηνικού, ο θάνατος δεν αξιολογήθηκε αρχικά ως εγκληματική ενέργεια και δεν κλήθηκε ιατροδικαστής για επιτόπια αυτοψία.

Η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο, έφερε την πλήρη ανατροπή. Το «Τούνελ» άνοιξε τον φάκελο της υπόθεσης, με τα αναπάντητα ερωτήματα να πληθαίνουν γύρω από τις τελευταίες στιγμές του 67χρονου και τις αντιφάσεις του τελευταίου ανθρώπου που τον είδε εν ζωή.

Ο διάλογος του γιου με την Αγγελική Νικολούλη

Μιλώντας στην εκπομπή, ο Αβραάμ Χατζίδης επέμεινε εξαρχής στον ισχυρισμό ότι δράστες της δολοφονίας ήταν τα ίδια πρόσωπα που είχαν εισβάλει στο σπίτι λίγα 24ωρα νωρίτερα. Από την έρευνα είχε διαπιστωθεί ότι στις 25 Ιουλίου ανήλικοι είχαν παραβιάσει την κατοικία ξηλώνοντας το μεταλλικό κάγκελο παραθύρου. Οι δράστες εκείνης της διάρρηξης είχαν ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ., χωρίς όμως να προκύπτει κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο που να τους συνδέει με το έγκλημα.

Παρά ταύτα, ο γιος δεν άλλαζε αφήγημα: «Αυτοί που τον χτύπησαν ήξεραν την κατάστασή του. Το μόνο που σκέφτομαι είναι πως 1000 τα εκατό αυτοί τον σκότωσαν, οι Ρομά», ισχυριζόταν στην Αγγελική Νικολούλη.

Η δημοσιογράφος ανέδειξε τις αντιφάσεις των ισχυρισμών του. Για την πόρτα της οικίας δήλωνε πότε ότι ήταν ανοιχτή και πότε κλειστή, ενώ η ακαταστασία στο εσωτερικό είχε προκληθεί ήδη από το προηγούμενο περιστατικό. Κομβικό σημείο αποτέλεσε και η επιμονή του αναφορικά με τη στάση του σώματος του 67χρονου: «Καθιστός ήταν», υποστήριζε κατηγορηματικά, ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με την αστυνομική αυτοψία που κατέγραφε τη σορό ανάσκελα στον καναπέ.

Σε ερωτήσεις για τις σχέσεις τους —με δεδομένο ότι ο ίδιος είχε αναφερθεί παλαιότερα σε ένα τεταμένο οικογενειακό κλίμα γεμάτο εντάσεις— προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί: «Δεν είχα κάποια κόντρα εγώ μαζί του», υποστήριξε, προσθέτοντας φορτισμένος: «Ακόμα κλαίω κάθε μέρα».

Οι κάμερες που πρόδωσαν την επίσκεψη που δεν θυμόταν

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που ανέδειξε η έρευνα του «Τούνελ» ήταν το βιντεοληπτικό υλικό από τις τελευταίες κινήσεις του Γιώργου Χατζίδη και του γιου του. Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, ο 67χρονος καταγράφεται να επιστρέφει στο σπίτι του στις 12:54 το μεσημέρι. Από εκείνη τη στιγμή δεν εμφανίζεται να εξέρχεται ξανά. Το ίδιο βράδυ, στις 19:23, οι κάμερες καταγράφουν τον Αβραάμ να φτάνει στην κατοικία. Αποχωρεί στις 19:40, ύστερα από περίπου δεκαεπτά λεπτά.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη δεν είχε αναφερθεί αρχικά από τον ίδιο. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 01:54, επιστρέφει κρατώντας λευκή σακούλα και αποχωρεί λίγα λεπτά αργότερα, χωρίς αυτή να φαίνεται πλέον στα χέρια του. Παράλληλα, γειτόνισσα περιέγραψε στην εκπομπή έντονο καβγά μεταξύ πατέρα και γιου το βράδυ της Πέμπτης, σε χρονικό διάστημα που συνέπιπτε με την καταγεγραμμένη επίσκεψη.

Στη δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία του με την Αγγελική Νικολούλη, ο Αβραάμ κλήθηκε να εξηγήσει γιατί δεν είχε αναφέρει την παρουσία του στο σπίτι. «Επειδή τόσα χρόνια με τα προβλήματα που έχω και παλεύω, έχω κάποια κενά μνήμης. Κάνω κάποια πράγματα και τα ξεχνάω», ήταν η απάντηση που έδωσε . Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε ευθέως εάν είχε συμβεί κάτι ανάμεσά τους, εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε χτυπήσει τον πατέρα του.

Οι μελανιές που κατέγραψε η κάμερα

Όταν ο γιός μίλησε για πρώτη φορά στο MEGA λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία η κάμερα κατέγραψε σημάδια και στα δυο του χέρια, που έμοιαζαν με μελανιές. Όταν δημοσιογράφος του «Τούνελ» τον ρώτησε ευθέως, εκείνος αρχικά αρνήθηκε ότι είχε μελανιές και στη συνέχεια απέδωσε την εικόνα σε κληρονομικό πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την κυκλοφορία του αίματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικά βίας που, όπως υποστήριξε, είχε δεχθεί στο παρελθόν από τον πατέρα του.

Το τρίτο κλειδί και οι αντιφάσεις

Ένα ακόμη περιστατικό που κατέγραψε η κάμερα του «Τούνελ» κατά την έρευνα μέσα στην κατοικία ήταν ο εντοπισμός ενός κλειδιού κάτω από τραπέζι, κοντά στην είσοδο. Ο Αβραάμ το χαρακτήρισε τρίτο κλειδί και παραδέχθηκε ότι το είχε ήδη πιάσει με τα χέρια του.

Όταν η Αγγελική Νικολούλη τον ρώτησε εάν το παρέδωσε στην αστυνομία, απάντησε αρνητικά. Το στοιχείο προστέθηκε στα ερωτήματα για την πρόσβαση στο σπίτι καθώς οι περιγραφές του γιου σχετικά με το αν διέθετε κλειδιά ή όχι είχαν διαφοροποιηθεί αρκετές φορές κατά την διάρκεια του ρεπορτάζ.

Το μεταθανάτιο εντύπωμα που έφερε στο φως το «Τούνελ»

Η εκπομπή αποκάλυψε πως στην έσω-πρόσθια επιφάνεια της αριστερής μηροβουβωνικής περιοχής του θύματος είχε εντοπιστεί μεταθανάτιο εντύπωμα που παρέπεμπε σε σόλα παπουτσιού, πιθανότατα αθλητικού τύπου. Το εντύπωμα είχε μήκος περίπου 14 εκατοστά και εκτιμήθηκε ότι αντιστοιχούσε στο μισό της σόλας. Με βάση αυτή τη μέτρηση, το συνολικό μήκος της προσδιορίστηκε περίπου στα 28 εκατοστά, ενώ το μήκος πέλματος στα 26 που αντιστοιχεί σε παπούτσι ευρωπαϊκού μεγέθους 41 έως 41,5.

Παράλληλα, οι πτωματικές υποστάσεις στη ραχιαία επιφάνεια του σώματος δημιούργησαν ερωτήματα για το ενδεχόμενο μετακίνησης της σορού μετά τον θάνατο.

Δηλώνει αθώος ο κατηγορούμενος

Ο φερόμενος ως δράστης εξακολουθεί να δηλώνει αθώος και αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην δολοφονία του πατέρα του.

Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι οι αντιφάσεις δεν επαρκούν από μόνες τους για να αποδειχθεί η ενοχή του εντολέα του, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία των εργαστηριακών εξετάσεων και ιδιαίτερα του γενετικού υλικού που συλλέχθηκε κάτω από τα νύχια του θύματος.

Συγκλονισμένοι από τις εξελίξεις εμφανίστηκαν τόσο ο αδελφός όσο και η μητέρα του φερόμενου ως πατροκτόνου, η οποία μίλησε στην εκπομπή, αρνούμενη να πιστέψει ότι ο γιος της θα μπορούσε να φτάσει στο εγκλημα.