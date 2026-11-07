Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Ένα ιδιαίτερο νεκροταφείο αλλάζει μια για πάντα τις ζωές των ηρώων

Πολλοί από εμάς ίσως να δυσκολευόμασταν να αφήσουμε το μέρος στο οποίο έχουμε χτίσει τις ζωές μας, για να μετακομίσουμε σε μία πιο μικρή περιοχή. Ωστόσο, η οικογένεια που πρωταγωνιστεί στη ταινία τρόμου που σας προτείνω γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο, παίρνει αυτή την απόφαση.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Το 1983 ο Στίβεν Κινγκ κυκλοφόρησε το «Νεκροταφείο ζώων». Το 2019, 36 χρόνια μετά, δόθηκε στη δημοσιότητα η ομότιτλη ταινία, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα, και είναι σε σκηνοθεσία Κέβιν Κολς και Ντένις Γουίντμαϊερ και σενάριο Τζεφ Μπιούλερ.

Στην ταινία παρακολουθούμε την ιστορία μιας τετραμελούς οικογένειας, η οποία μετακομίζει σε μία αγροτική περιοχή, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής της. Αυτό που δεν ξέρει, είναι πως στη μεγάλη γεμάτη πράσινο έκταση στην οποία βρίσκεται το νέο της σπίτι, υπάρχει και ένα ιδιαίτερο νεκροταφείο.

Το «Νεκροταφείο ζώων», το οποίο μπορεί κανείς να βρει στο «Disney+», παίρνει τον θεατή από το χέρι και τον βάζει σε ένα κόσμο ιδιαίτερο, στον οποίο η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή έρχεται μαζί με ένα σκοτεινό, τρομακτικό και καταστροφικό τίμημα.

Ο Τζέισον Κλαρκ πρωταγωνιστεί στην ταινία, υποδυόμενος έναν άνδρα που αγαπάει την οικογένειά του και θέλει μόνο το καλό της. Μία σειρά γεγονότων θα τον οδηγήσει σε απόγνωση και μία κακή απόφαση που θα πάρει, θα τον βυθίσει σε έναν ζωντανό εφιάλτη.

Μαζί του η Έιμι Σάιμετζ, η Ζετέ Λόρενς και ο Τζον Λίθγκοου, καθένας από τους οποίους βάζει το δικό του λιθαράκι σε μία ταινία τρόμου που αξίζει κανείς να δει, αν του αρέσει αυτό το είδος και μπορεί να αφιερώσει κάτι παραπάνω από μία ώρα και τριάντα λεπτά.

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