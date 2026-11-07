Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (7/11) – Τηλεοπτικό μενού με δυνατές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Τα ματς Βόλος-Κηφισιά Tutu Deals και Άρης-Παναιτωλικός, με τα οποία ανοίγει η αυλαία της 10ης αγωνιστικής στη Super League, οι αναμετρήσεις της Greek Basketball League και τα παιχνίδια από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:00: Novasports Start | WTA 250 2026 Χονγκ Κονγκ
10:00: Novasports Start | WTA 250 2026 Χονγκ Κονγκ
11:25: Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:10: Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:55: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
13:35: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30: Novasports Premier League | Λιντς – Τότεναμ (Premier League)
14:30: Novasports 5HD | WTA 250 2026 Τσενάι
14:30: Magenta Sport 7 | Ρέξαμ – Γουλβς (Sky Bet EFL Championship)
14:30: Παναθηναϊκός – Πρωτέας Βούλας (Allwyn WBL1)
14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανσερραϊκός – Απόλλων 1926 (Greek Superbet League 2)
15:00: Magenta Sport 3 League | Μάλαγα – Ρασίνγκ Σανταντέρ (LaLiga EA Sports)
15:00: ΣΠΟΡ FM TV1 | Δόξα Λευκάδας – Άρης (Stoiximan GBL)
15:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
15:45: Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Κατατακτήριες Δοκιμές)
16:00: Magenta Sport 3 | Κάλιαρι – Φροζινόνε (Serie A)
16:00: Magenta Sport 2 | Τορίνο – Λέτσε (Serie A)
16:00: ΣΠΟΡ FM TV2 | Κολοσσός H Hotels Collection – Περιστέρι Betsson (Stoiximan GBL)
16:30: Novasports 6HD | Πάντερμπορν – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)
16:30: Novasports 5HD | WTA 250 2026 Τσενάι
16:30: Novasports 4HD | Ντόρτμουντ – Έλβερσμπεργκ (Bundesliga)
16:30: Novasports 3HD | Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)
16:30: Novasports 2HD | Λειψία – Άουγκσμπουργκ (Bundesliga)
16:40: Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Κατατακτήριες Δοκιμές)
17:00: Novasports Premier League | Άρσεναλ – Χαλ (Premier League)
17:00: Novasports Start | Φούλαμ – Νιούκαστλ (Premier League)
17:00: Magenta Sport 1 League | Βόλος Elabet – Κηφισιά Tutu Deals (Stoiximan Super League)
17:00: Magenta Sport 7 | Μπέρμιγχαμ – Σουόνσι (Sky Bet EFL Championship)
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΕΚ – Α. Ο. Θήρας (Α1 Γυναικών Volley League)
17:00: ΣΠΟΡ FM TV4 | Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Καρδίτσα Ιαπωνική (Stoiximan GBL)
17:00: ΣΠΟΡ FM TV3 | Ηρακλής – Μύκονος Betsson BC (Stoiximan GBL)
17:15: Magenta Sport 4 League | Εσπανιόλ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια (LaLiga EA Sports)
17:30: ΣΚΑΪ | ΠΑΟΚ – Βίκος Ιωαννίνων (Stoiximan GBL 2026-27)
17:30: ΣΠΟΡ FM TV1 | ΠΑΟΚ – VIKOS ΦALCONS (Stoiximan GBL 2026-27)
17:45: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Tissot Sprint)
18:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
19:00: Magenta Sport 2 | Πάρμα – Μπολόνια (Serie A)
19:30: Novasports1 League | Άρης – Παναιτωλικός (Stoiximan Super League)
19:30: Novasports Premier League | Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)
19:30: Novasports Prime | Στουτγκάρδη – Βέρντερ Βρέμης (Bundesliga)
19:30: Magenta Sport 3 League | Οσασούνα – Μπιλμπάο (LaLiga EA Sports)
19:30: Magenta Sport 4 | Μπούρσασπορ – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ολυμπιακός – Φλοίσβος (Volley League Ανδρών)
21:30: Novasports Start | Χέρτα Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ (Bundesliga 2)
21:45: Magenta Sport 2 | Ρόμα – Σασουόλο (Serie A)
22:00: Magenta Sport 3 League | Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (LaLiga EA Sports)
22:00: Magenta Sport 8 | Σεντ Μίρεν – Ρέιντζερς (William Hill Scottish Premiership)
22:00: Magenta Sport 7 | Oktagon 2026 97 (Γερμανία, Ανόβερο)
22:30: Action 24 | Μπόκα Τζούνιορς – Ντιφένσα (Liga Profesional Clausura)
22:30: Magenta Sport 3 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε (Liga Portugal)
23:00: Novasports 2HD | Ατλέτικο Μινέιρο – Γκρέμιο (Copa do Brasil)