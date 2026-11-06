Πολεοδομία Κατερίνης: Στη φυλακή ο διευθυντής και δύο υπάλληλοι για την υπόθεση με τα «γρηγορόσημα» – Οι απολογίες και οι καταγεγραμμένοι διάλογοι

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Με την προφυλάκιση τριών υπαλλήλων και την απελευθέρωση άλλων οκτώ κατηγορουμένων υπό περιοριστικούς όρους ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση των παράνομων οικονομικών συναλλαγών στην Πολεοδομία Κατερίνης, την οποία ερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του διευθυντή της Πολεοδομίας, του προϊσταμένου του Τμήματος Δόμησης και μίας υπαλλήλου, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Αντίθετα, επτά ιδιώτες μηχανικοί και ένας συμβασιούχος υπάλληλος αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις.

Η διαδικασία ξεκίνησε την Πέμπτη (5/11), με τις απολογίες έξι ιδιωτών μηχανικών, και συνεχίστηκε την Παρασκευή (6/11), όταν ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκαν οι τέσσερις υπάλληλοι της υπηρεσίας και ένας ακόμη ιδιώτης μηχανικός.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα αφορά χρηματικά και άλλα ανταλλάγματα για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την επίσπευση πολεοδομικών διαδικασιών. Η δικογραφία περιλαμβάνει 151 περιπτώσεις ενδεχόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ η συνολική αξία των ανταλλαγμάτων που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν εκτιμάται σε 138.000 ευρώ. Εκτός από τους 11 συλληφθέντες, στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.

Τα στοιχεία του κατηγορητηρίου δεν περιορίζονται σε χρηματικές συναλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι ζητούσαν ή λάμβαναν έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα υλικά αγαθά ως ανταλλάγματα για τη διεκπεραίωση υποθέσεων.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι

Ο διευθυντής της Πολεοδομίας Κατερίνης αρνήθηκε ότι εισέπραξε χρήματα για την έκδοση παράνομων διοικητικών πράξεων ή για εξυπηρετήσεις που σχετίζονταν με την υπηρεσιακή του ιδιότητα. Όπως υποστήριξε, τα ποσά που έλαβε αποτελούσαν αμοιβές για ιδιωτικές επαγγελματικές εργασίες και συγκεκριμένα για τη σύνταξη στατικών μελετών.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες και ειδικά όπως μου αποδίδονται. Πράγματι, έγιναν κάποιες ιδιωτικές δουλειές όσον αφορά τις στατικές μελέτες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την υπηρεσία μου», ανέφερε στην απολογία του.

Ο κατηγορούμενος έδωσε επίσης εξηγήσεις για τις 29 συναλλαγματικές, συνολικής αξίας 420.000 ευρώ, που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα. Ισχυρίστηκε ότι συνδέονται με επένδυση την οποία είχε συμπεριλάβει στη δήλωση πόθεν έσχες του.

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος του Τμήματος Δόμησης υποστήριξε ότι τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στη δικογραφία δεν προέρχονταν από παράνομες συναλλαγές, αλλά σχετίζονταν με επαγγελματικές εργασίες της κόρης του.

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Αναφερόμενος στις επισκέψεις του στο γραφείο της, εξήγησε ότι στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και το ιατρείο του καρδιολόγου του.

«Τα χρήματα που ακούγονται αφορούσαν ιδιωτικές δουλειές της κόρης μου. Πήγαινα σπάνια στο γραφείο της. Όμως, οι επισκέψεις που έκανα ήταν για τον καρδιολόγο μου, που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο», δήλωσε.

Η τρίτη υπάλληλος που κρίθηκε προφυλακιστέα αρνήθηκε επίσης ότι έλαβε χρήματα ως αντάλλαγμα για υπηρεσιακές εξυπηρετήσεις. Κατά την απολογία της, υποστήριξε ότι ασκούσε ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα παράλληλα με την εργασία της στην Πολεοδομία, χωρίς αυτό να επηρεάζει την άσκηση των υπηρεσιακών της καθηκόντων.

Σε απολογία υπαλλήλου της υπηρεσίας διατυπώθηκε ακόμη ο ισχυρισμός ότι οι εισπράξεις προέρχονταν αποκλειστικά από την άσκηση ιδιωτικού έργου και όχι από παράνομες εξυπηρετήσεις.

«Δεν πήρα χρήματα σε καμία περίπτωση ως αντάλλαγμα για εξυπηρετήσεις. Τα μόνα χρήματα που έλαβα ήταν για το ιδιωτικό έργο», υποστήριξε.

Ο συμβασιούχος υπάλληλος, που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση ή ότι είχε εισπράξει χρήματα από ιδιώτες και συναδέλφους του.

«Ήμουν μόνο πέντε μήνες στην Πολεοδομία και έχει ήδη λήξει η σύμβασή μου», ανέφερε.

Αντίστοιχα, ο ιδιώτης μηχανικός που απολογήθηκε την Παρασκευή υποστήριξε ότι τα ποσά που εισέπραττε αποτελούσαν νόμιμες αμοιβές για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

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Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες στη δικογραφία

Μέρος του αποδεικτικού υλικού που συγκέντρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελούν καταγεγραμμένες συνομιλίες, στις οποίες οι συμμετέχοντες αναφέρονται σε χρηματικά ποσά, πολεοδομικές πράξεις και τρόπους πληρωμής.

Σε μία από αυτές, συνομιλητής απευθύνεται στον διευθυντή της υπηρεσίας, χαρακτηρίζοντάς τον «διευθυντή όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου».

Τ.Α.: Κύριε Σ., για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή τη στιγμή.

Κύριε Σ., για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή τη στιγμή. Διευθυντής Κ.: Ναι;

Ναι; Τ.Α.: (Ακατάληπτο) απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα.

(Ακατάληπτο) απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα. Διευθυντής Κ.: Ναι.

Ναι. Τ.Α.: (Ακατάληπτο) ο διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου.

Σε διαφορετική συνομιλία, ο προϊστάμενος του Τμήματος Δόμησης και ένας ακόμη συνομιλητής συζητούν για χρηματικά ποσά που συνδέονται με διοικητικές πράξεις.

Αρχικά γίνεται αναφορά σε 400 ευρώ για μία υπόθεση, ενώ στη συνέχεια ο προϊστάμενος ζητά επιπλέον 400 ευρώ για τη διεκπεραίωση διαδικασίας που αφορά Βεβαίωση Όρων Δόμησης.

Κ.Μ.: Είχαμε πει 400 για εκείνο και το άλλο δεν μου είπατε πόσο είναι, να έρθω να σας τα φέρω.

Είχαμε πει 400 για εκείνο και το άλλο δεν μου είπατε πόσο είναι, να έρθω να σας τα φέρω. Προϊστάμενος Τμήματος Ζ.: Ποιο είναι το άλλο; Να θυμηθώ.

Ποιο είναι το άλλο; Να θυμηθώ. Κ.Μ.: Αυτό… αυτό που κατέθεσα, Βεβαίωση Όρων Δόμησης.

Αυτό… αυτό που κατέθεσα, Βεβαίωση Όρων Δόμησης. Προϊστάμενος Τμήματος Ζ.: Α, αυτό που κάναμε τώρα.

Α, αυτό που κάναμε τώρα. Κ.Μ.: Ναι.

Ναι. Προϊστάμενος Τμήματος Ζ.: Ναι. Βάλε και άλλα 400 γι’ αυτό και τελείωσε η υπόθεση.

Ο διάλογος για πληρωμή μέσω IRIS και ΦΠΑ

Σε άλλη καταγεγραμμένη επικοινωνία, ιδιώτης ρωτά υπάλληλο της Πολεοδομίας εάν μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή μέσω IRIS.

Ο υπάλληλος του απαντά ότι, εφόσον η συναλλαγή γίνει τραπεζικά, θα προστεθεί ΦΠΑ. Ακολούθως, ο ιδιώτης δηλώνει ότι θα καταβάλει το ποσό σε μετρητά.

Ιδιώτης: Θες να σ’ τα κάνω IRIS;

Θες να σ’ τα κάνω IRIS; Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας: Ε, αν γίνει τραπεζικά, είναι συν ΦΠΑ. Εσύ ό,τι θες.

Ε, αν γίνει τραπεζικά, είναι συν ΦΠΑ. Εσύ ό,τι θες. Ιδιώτης: Α, θα σ’ τα δώσω στο χέρι, ρε συ.

Α, θα σ’ τα δώσω στο χέρι, ρε συ. Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας: Εντάξει. Θες να περάσω σε κάνα μισάωρο;

Εντάξει. Θες να περάσω σε κάνα μισάωρο; Ιδιώτης: Πέρνα, πέρνα.