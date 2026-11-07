Ζωή Κρονάκη: «Τον ηλικιακό ρατσισμό τον γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια» – Τι αποκάλυψε για τα αρνητικά σχόλια των γυναικών

Τη στάση της απέναντι στον ηλικιακό ρατσισμό και τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς δέχεται για την ηλικία της περιέγραψε η Ζωή Κρονάκη, αποκαλύπτοντας ότι πλέον δεν επιτρέπει σε κακόβουλες κριτικές να επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δήλωσε ότι αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό της όσο περνούν τα χρόνια, ωστόσο παραδέχθηκε ότι τα επικριτικά σχόλια από γυναίκες εξακολουθούν να την αγγίζουν περισσότερο.

«Καλά κάνεις και λες ότι οι γυναίκες πολλές φορές κάνουν περισσότερο αρνητικά σχόλια από τους άντρες. Δεν ξέρω. Ή πονάνε σε εμένα περισσότερο τα σχόλια τα αρνητικά από γυναίκες, γιατί τις αγαπώ πάρα πολύ τις γυναίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ζωή Κρονάκη ξεκαθάρισε, πάντως, ότι έχει πλέον συμφιλιωθεί με την ηλικία της και δεν αισθάνεται την ανάγκη να απολογείται για το πέρασμα του χρόνου.

«Ευτυχώς για μένα, μπορώ να σου πω ότι λίγο τον ηλικιακό ρατσισμό τα τελευταία χρόνια τον γράφω και στα παλιά μου τα παπούτσια, γιατί νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου και νιώθω ότι στα χρόνια που περνάνε έχω βρει αυτό που επιθυμώ και υλοποιώ τα όνειρά μου».