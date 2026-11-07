«Φως στο Τούνελ»: Το θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ και τη δολοφονία του Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες

Δύο υποθέσεις με αναπάντητα ερωτήματα και νέα στοιχεία από την έρευνα παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η μυστηριώδης εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, με τις έρευνες να επεκτείνονται μέχρι την Αλβανία, αλλά και η δολοφονία του Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες, για την οποία συνελήφθη ο 36χρονος γιος του Αβραάμ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είχε δει ζωντανό.

Το διαμελισμένο διαβατήριο στο Γαλάτσι και τα ίχνη στην Αλβανία

Περίπου έξι μήνες μετά την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, η τύχη της εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ το κομματιασμένο διαβατήριό της, που εντοπίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 στο Άλσος Γαλατσίου, παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της υπόθεσης.

Στο σημείο επέστρεψε ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, συνοδευόμενος από την κάμερα της εκπομπής, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για κάποια θετική εξέλιξη στις έρευνες των Αρχών.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος επισκέφθηκε για πρώτη φορά το άλσος δύο ημέρες μετά τον εντοπισμό του διαβατηρίου, αποκλείοντας το ενδεχόμενο η σύζυγός του να είχε βρεθεί εκεί για προσωπικούς λόγους.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό το μέρος έχει άμεση σχέση με την Τινγκ, πέρα από το ότι βρέθηκε το διαβατήριό της εδώ για κάποιο λόγο. Ούτε η σύζυγός μου είχε έρθει ποτέ εδώ, το αποκλείω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποδεικνύοντας το σημείο όπου είχαν εντοπιστεί τα διάσπαρτα κομμάτια του διαβατηρίου, περιέγραψε ότι αυτά βρέθηκαν σε ευθύγραμμο τμήμα του άλσους, ανάμεσα σε δύο πυροσβεστικούς κρουνούς. Ένα από τα κομμάτια είχε εντοπιστεί πάνω σε τσιμεντένιο τοιχίο από περιπατητή που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Οι επαφές στην Αλβανία και το σχέδιο για μονάδα εμφιάλωσης νερού

Παράλληλα με τις έρευνες στην Ελλάδα, η δημοσιογραφική ομάδα του «Τούνελ», με τη συνδρομή της δημοσιογράφου Ντοριέλας Τσούλε από το αλβανικό τηλεοπτικό δίκτυο Top Channel, ακολούθησε τα ίχνη της αγνοούμενης στην Αλβανία.

Στο Κούτσοβο της κεντρικής Αλβανίας εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του είχε αναπτύξει επαγγελματικές και προσωπικές επαφές με τη Γιου Τινγκ τους μήνες πριν από την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν, η Κινέζα μεταφράστρια είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στην περιοχή, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο επένδυσης στον τομέα της εμφιάλωσης νερού.

Ο ξενοδόχος υποστήριξε ότι είχε επισκεφθεί μαζί της και έναν Κινέζο επιχειρηματία περιοχή κοντά στο Σκραπάρ, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες μιας τέτοιας επένδυσης. Μάλιστα, όπως ανέφερε, είχε ταξιδέψει μαζί με την οικογένειά του στην Κίνα, όπου παρέμειναν για περίπου δέκα ημέρες.

«Η Γιου Τινγκ ήρθε μια μέρα. Πήρε τα χαρτιά και μετά δεν εμφανίστηκε ξανά. Εμείς μαζί της ήμασταν και στην Κίνα για δέκα μέρες για τη δουλειά μου, εμπόριο εκσκαφέων», δήλωσε.

Η σύζυγός του περιέγραψε τη σχέση τους ως φιλική, ενώ επιβεβαίωσε το ταξίδι στην Κίνα και τις επαφές που είχαν αναπτύξει.

Η επιφυλακτικότητα των μαρτύρων και οι έρευνες στην περιοχή Μπόγκοβε

Η προσπάθεια της δημοσιογραφικής αποστολής να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες στην Αλβανία δεν ήταν εύκολη.

Αρχικά, η σύζυγος του επιχειρηματία εμφανίστηκε απρόθυμη να απαντήσει σε νέες ερωτήσεις, υποστηρίζοντας ότι όσα γνώριζαν είχαν ήδη κατατεθεί σε προηγούμενη επικοινωνία με συνεργάτες της εκπομπής.

Ανάλογη στάση κράτησε αρχικά και ο ξενοδόχος, ο οποίος ανέφερε ότι είχε ενημερώσει τον δικηγόρο του, την αστυνομία και τις αρμόδιες υπηρεσίες για όσα γνώριζε.

«Εγώ απλά ήθελα να πάρω έναν εργάτη που μου σύστησε. Αλλά δεν ήρθε», δήλωσε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις επαγγελματικές επαφές τους.

Κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής ανέφεραν ότι είχαν ακούσει για το ενδεχόμενο επένδυσης από Κινέζα επιχειρηματία, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες ή να επιβεβαιώνουν ότι είχαν συναντήσει προσωπικά την αγνοούμενη.

Ένας εργαζόμενος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η σχετική συζήτηση είχε ξεκινήσει τέσσερις με πέντε μήνες νωρίτερα, προσθέτοντας ότι είχε ακούσει πως μια Κινέζα ενδιαφερόταν να επενδύσει στην επιχείρηση.

Η εκπομπή αναζήτησε, επίσης, έναν ιδιοκτήτη επιχείρησης συσκευασίας μήλων στην Κορυτσά, καθώς πληροφορίες τον συνέδεαν με πιθανή επαφή με τη Γιου Τινγκ τον περασμένο Αύγουστο. Ο ίδιος αρνήθηκε να συναντήσει τη δημοσιογραφική ομάδα, υποστηρίζοντας ότι δεν τη γνώριζε και ότι δεν απασχολούσε Κινέζο εργαζόμενο στην επιχείρησή του.

Υπόθεση Γιώργου Χατζίδη: Η συνομιλία πριν από τη σύλληψη του 36χρονου γιου

Στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες, τρεις μήνες μετά τον θάνατό του, για την οποία συνελήφθη ο 36χρονος γιος του, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που τον είχε δει ζωντανό.

Στο φως ήρθε παλαιότερη συνομιλία του γιου με την Αγγελική Νικολούλη, στην οποία περιέγραφε τις τελευταίες επαφές με τον πατέρα του, έδινε τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες θανάτου και αναφερόταν σε πρόσωπα που, κατά την εκτίμησή του, ενδέχεται να εμπλέκονταν στη δολοφονία.

Οι αντιφάσεις για την εικόνα του πατέρα του στο σπίτι

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η δημοσιογράφος επέμεινε σε ορισμένες αντιφάσεις που είχαν προκύψει από τις περιγραφές του για την κατάσταση του σπιτιού και τη θέση στην οποία βρήκε τον πατέρα του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί τον πατέρα του την Πέμπτη 30 Ιουλίου, ενώ επέστρεψε το Σάββατο 1η Αυγούστου, περίπου στις 12 το μεσημέρι, όταν και τον εντόπισε νεκρό.

Υποστήριξε ότι ο πατέρας του βρισκόταν σε καθιστή θέση στον καναπέ, αμφισβητώντας την περιγραφή των αστυνομικών, σύμφωνα με την οποία το θύμα βρισκόταν ανάσκελα.

«Εγώ, με τα ματάκια μου τα καλά που τον είδα, ο πατέρας μου ήταν σε καθιστή θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το λέω αυτό και να μην είμαι σίγουρος», ανέφερε.

Για την κατάσταση του σπιτιού, υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί διάρρηξη αρκετές ημέρες πριν από τη δολοφονία και ότι ο ίδιος το είχε βρει ήδη αναστατωμένο κατά την επίσκεψή του.

Οι ισχυρισμοί για τους πιθανούς δράστες και η αναφορά στους Ρομά

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλων προσώπων, ο γιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι πίσω από τη δολοφονία βρίσκονταν άτομα που είχαν εισβάλει στο σπίτι με σκοπό την κλοπή.

Στη συνομιλία του με την Αγγελική Νικολούλη αναφέρθηκε επανειλημμένα σε Ρομά, αποδίδοντάς τους την ευθύνη, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του.

«Το μόνο που σκέφτομαι είναι πως 1.000% αυτοί τον σκότωσαν», υποστήριξε.

Η σχέση με τον πατέρα του και το κλειδί που δεν παραδόθηκε

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αναφορά της δημοσιογράφου στην τεταμένη σχέση που, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του, είχε ο 36χρονος με τον πατέρα του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι υπήρχαν προβλήματα μεταξύ τους, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν επιθυμούσε να του κάνει κακό.

«Είχα πρόβλημα με τον πατέρα μου, γιατί έβγαζε τα ψυχολογικά του σ’ εμένα. Ξεσπούσε πάρα πολύ σ’ εμένα, μου έχει σπάσει την πόρτα. Δεν είχα κάποια κόντρα εγώ μαζί του. Και πάλι, παρά τα όσα έκανε, έκανα πίσω και ακόμα κλαίω κάθε μέρα», ανέφερε συγκινημένος.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας αποκαλύφθηκε ότι είχε εντοπίσει ένα κλειδί κατά τη διάρκεια της έρευνας της εκπομπής, το οποίο, όπως παραδέχθηκε, δεν είχε παραδώσει στην αστυνομία.

Η Αγγελική Νικολούλη του επισήμανε ότι όφειλε να παραδώσει το εύρημα στις Αρχές, καθώς ενδεχομένως να είχε σημασία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο ίδιος αρνήθηκε, επίσης, το ενδεχόμενο να είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με τον πατέρα του που οδήγησε στον θάνατό του, υποστηρίζοντας ότι πάντοτε κρατούσε αμυντική στάση.

Οι αναφορές σε περιστατικό με τσεκούρι και τα σημάδια στο σώμα του

Σε μεταγενέστερη επικοινωνία με δημοσιογράφο της εκπομπής, ο γιος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για σημάδια που είχαν καταγραφεί στο σώμα του από την κάμερα του MEGA και έμοιαζαν με μελανιές.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι επρόκειτο για τραυματισμούς από χτυπήματα, αποδίδοντάς τα σε κληρονομικό πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την κυκλοφορία του αίματος.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί σοβαρό επεισόδιο με τον πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι περίπου δύο μήνες νωρίτερα εκείνος είχε επισκεφθεί το σπίτι του κρατώντας τσεκούρι.

«Πριν δύο μήνες περίπου είχε έρθει στο σπίτι μου ο πατέρας μου και κρατούσε ένα τσεκούρι. Αν ρωτήσετε την αστυνομία θα σας πει. Είχε γίνει και παλιότερα αλλά και μέσα στο καλοκαίρι», ανέφερε.

Επέμεινε, ωστόσο, ότι δεν είχε ασκήσει βία σε βάρος του πατέρα του.

Τρεις μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου Χατζίδη, ο 36χρονος γιος του συνελήφθη για τη δολοφονία του, καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είχε δει ζωντανό.