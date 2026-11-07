Πάπας Λέων ΙΔ’: «Είμαι περήφανος που είμαι Αμερικανός και άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' δήλωσε περήφανος που είναι Αμερικανός και άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, κατά την άφιξή του στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Λατινική Αμερική. Αναφερόμενος στην τριπλή υπηκοότητά του, εξήγησε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει στο Περού, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα ενθάρρυνσης σε όσους αντιμετωπίζουν τον καρκίνο, ανακαλώντας την πρόσφατη επέμβασή του στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την υγεία του, αποδίδοντας την ευεξία του στην πίστη στον Θεό, στους γιατρούς και στον υγιεινό τρόπο ζωής.

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Διεθνή Νέα

Πάπας Λέων ΙΔ'
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Είμαι περήφανος που είμαι Αμερικανός και που άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα», δήλωσε ο Πάπας Λέων ΙΔ’, αμέσως μετά την άφιξή του στο Μοντεβιδέο, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Λατινική Αμερική.
  • Αναφερόμενος στην πρόσφατη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, απηύθυνε μήνυμα ενθάρρυνσης σε όσους αντιμετωπίζουν τον καρκίνο, τονίζοντας: «Θα ήθελα να τους πω να μη φοβούνται και ότι οι τακτικοί έλεγχοι είναι ευλογημένοι. Το καλύτερο είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου».
  • Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, σημειώνοντας ότι στην ευεξία του διαδραματίζουν ρόλο «η πίστη στον Θεό, οι καλοί γιατροί και ο υγιεινός τρόπος ζωής».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Είμαι περήφανος που είμαι Αμερικανός και που άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα», δήλωσε ο Πάπας Λέων ΙΔ’, αμέσως μετά την άφιξή του στο Μοντεβιδέο, πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, η οποία αποτελεί τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Λατινική Αμερική.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν θα επιθυμούσε να ψηφίσει και στο Περού, δεδομένου ότι διαθέτει αμερικανική, βατικανή και περουβιανή υπηκοότητα, ο ποντίφικας απάντησε ότι θα το θεωρούσε θετικό, ωστόσο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.

Αναφερόμενος και στην πρόσφατη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, ο πάπας θέλησε να απευθύνει μήνυμα ενθάρρυνσης σε όσους αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

«Θα ήθελα να τους πω να μη φοβούνται και ότι οι τακτικοί έλεγχοι είναι ευλογημένοι. Το καλύτερο είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Λέων ΙΔ’ εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας ότι αισθάνεται καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο στην ευεξία του διαδραματίζουν «η πίστη στον Θεό, οι καλοί γιατροί και ο υγιεινός τρόπος ζωής».

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