Πάπας Λέων ΙΔ’: «Είμαι περήφανος που είμαι Αμερικανός και άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα»

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«Είμαι περήφανος που είμαι Αμερικανός και που άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα», δήλωσε ο Πάπας Λέων ΙΔ’, αμέσως μετά την άφιξή του στο Μοντεβιδέο, πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, η οποία αποτελεί τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Λατινική Αμερική.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν θα επιθυμούσε να ψηφίσει και στο Περού, δεδομένου ότι διαθέτει αμερικανική, βατικανή και περουβιανή υπηκοότητα, ο ποντίφικας απάντησε ότι θα το θεωρούσε θετικό, ωστόσο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.

Αναφερόμενος και στην πρόσφατη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, ο πάπας θέλησε να απευθύνει μήνυμα ενθάρρυνσης σε όσους αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

«Θα ήθελα να τους πω να μη φοβούνται και ότι οι τακτικοί έλεγχοι είναι ευλογημένοι. Το καλύτερο είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Λέων ΙΔ’ εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας ότι αισθάνεται καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο στην ευεξία του διαδραματίζουν «η πίστη στον Θεό, οι καλοί γιατροί και ο υγιεινός τρόπος ζωής».