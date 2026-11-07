Fitch: Σταθερή στο BBB η Ελλάδα – Διατηρούνται οι θετικές προοπτικές για την οικονομία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB, με σταθερές προοπτικές, προχώρησε ο αμερικανικός οίκος Fitch Ratings, επιβεβαιώνοντας τη θέση της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα και ολοκληρώνοντας τον προγραμματισμένο κύκλο αξιολογήσεων για το 2026.

Καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση φαίνεται πως διαδραματίζουν η ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις.

Κοντά στο 139% του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το δημόσιο χρέος της Ελλάδας εντός του 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Fitch, με την πτωτική πορεία να αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, σημαντική χρηματοδοτική ασφάλεια προσφέρουν τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου, τα οποία αναμένεται να προσεγγίσουν τα 35 δισ. ευρώ, καθώς και η μεγάλη μέση διάρκεια αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων.

Σταθερές διατηρεί τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο οίκος αξιολόγησης, αποτυπώνοντας μια συγκρατημένη εκτίμηση για την πορεία της χώρας σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων, ενεργειακής αβεβαιότητας και αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.

Η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η συνέχιση των επενδύσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της πιστοληπτικής εικόνας της Ελλάδας το 2027.

Με την απόφαση της Fitch ολοκληρώνεται ο φετινός κύκλος αξιολογήσεων, με την Ελλάδα να διατηρεί τη θέση της στην επενδυτική βαθμίδα και να καταγράφει συνολικά θετικές επιδόσεις.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο ο οίκος Scope προχώρησε σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στη βαθμίδα BBB+, ενώ οι Moody’s και Morningstar DBRS διατήρησαν τις αξιολογήσεις τους στις βαθμίδες Baa3 και BBB αντίστοιχα, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές σε θετικές.

Από την πλευρά της, η S&P επιβεβαίωσε τον Οκτώβριο την αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές.