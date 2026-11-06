Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 57-62: Αγνώριστοι και κατώτεροι των περιστάσεων οι «ερυθρόλευκοι»

Παρά την αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και τη μείωση της διαφοράς στους δύο πόντους, 1:30 πριν από τη λήξη, ο Ολυμπιακός δεν απέφυγε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 62-57.

Το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης, με τους «ερυθρόλευκους» να πληρώνουν το χαμένο έδαφος και να γνωρίζουν την τρίτη ήττα τους στη φετινή EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός μπήκε νωθρά στο παιχνίδι και χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να βρει ρυθμό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Το καταστροφικό δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν μόλις 11 πόντους, επέτρεψε στους Σέρβους να αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα και να πάνε στα αποδυτήρια με το +22 (44-22).

Στην πρώτη περίοδο, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τον Βεζένκοφ να δίνει επιθετικές λύσεις στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους και με ένα σερί 10-0 ξέφυγαν με 16-7, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +8 (19-11).

Η εικόνα δεν άλλαξε στη δεύτερη περίοδο. Παρά την προσπάθεια των Τζόσεφ, Τζόουνς και Βεζένκοφ να κρατήσουν κοντά τους Πειραιώτες, ο Ερυθρός Αστέρας κυριάρχησε στο παρκέ. Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 16-2 στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου, εκτόξευσε τη διαφορά και πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια με το σκορ στο 44-22.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και να επιστρέψει στη διεκδίκηση της αναμέτρησης. Οι Σέρβοι διατήρησαν αρχικά τη διαφορά στους 22 πόντους (46-24), όμως οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλαν αντίδραση. Με πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ και ένα επιμέρους 15-2, μείωσαν σε 48-39, ενώ το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ερυθρό Αστέρα μπροστά με 51-41.

Στην τελευταία περίοδο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν την αντεπίθεσή τους. Ο Βεζένκοφ πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες, ενώ το τρίποντό του, σε συνδυασμό με το καλάθι του Φουρνιέ, έφερε τον Ολυμπιακό σε απόσταση αναπνοής (55-57). Παρά την τεράστια προσπάθεια για την ανατροπή, όμως, οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επιστροφή τους, με τον Ερυθρό Αστέρα να επικρατεί τελικά με 62-57.