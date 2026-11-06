Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: «Τα ντέρμπι θέλουν καθαρό μυαλό, πάθος και καρδιά»

Με στόχο τη νίκη και τη διατήρηση του αήττητου σερί του, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (8/11, 21:00), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, επισημαίνοντας τη σημασία της σωστής προετοιμασίας και της συγκέντρωσης των ποδοσφαιριστών του.

Μιλώντας στην κάμερα του Magenta TV, ο Ισπανός προπονητής υπογράμμισε ότι οι αναμετρήσεις αυτού του χαρακτήρα απαιτούν πάθος και καθαρό μυαλό, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να ολοκληρώσει η ομάδα του τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεν, στο Europa League, και στάθηκε στον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των παικτών του. Όπως ανέφερε, όλοι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεσή του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Για την εμφάνιση απέναντι στη Ρεν: «Πιστεύω ότι υπήρξαν κι άλλα παιχνίδια στα οποία αγωνιστήκαμε καλά. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Ήταν εκτός έδρας αγώνας για το Europa League, σε ένα γήπεδο όπου είναι δύσκολο ακόμη και να δημιουργήσεις ευκαιρίες, γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός. Καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι.

Πιστεύω πως βελτιωνόμαστε συνεχώς. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, αλλά είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση όλων των παικτών. Τώρα θέλουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτόν τον πολύ καλό, όμορφο μήνα. Και τι καλύτερο από ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας; Θέλουμε να πάμε στη διακοπή των εθνικών ομάδων με καλή γεύση».

Για τις επιλογές του στην ενδεκάδα και την απόδοση των ποδοσφαιριστών του απέναντι στη Ρεν: «Το λέω πάντα: είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βάθος στο ρόστερ και να είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες. Είμαστε τυχεροί, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν πολύ να αγωνιστούν. Υπάρχει ανταγωνισμός, υγιής συναγωνισμός, και αυτό κάνει καλό στην ομάδα.

Όποιος μπαίνει στο γήπεδο γνωρίζει ότι πρέπει να δίνει το 100%, για να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί στην ομάδα και στον σύλλογο. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα. Δεν είναι πονοκέφαλος για τον προπονητή. Όλοι οι προπονητές θέλουμε να έχουμε όλους τους παίκτες διαθέσιμους».

Για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Τα ντέρμπι είναι πάντα δύσκολα. Ξέρουμε, όμως, ότι παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον μήνα. Ήταν πολύ καλός μήνας, αλλά δεν θέλουμε να σταματήσουμε. Τα ντέρμπι πρέπει να τα παίζεις με καθαρό μυαλό, αλλά κυρίως με πάθος και καρδιά. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε.

Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για ντέρμπι. Οι φίλαθλοί μας θέλουν πολύ να κερδίζουμε τέτοια παιχνίδια, όπως άλλωστε και οι παίκτες μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε».

Για τη διαθεσιμότητα των ποδοσφαιριστών του: «Όπως είπαμε και πριν, όταν έρχονται καλά αποτελέσματα, ακόμη κι αν παίζουμε κάθε τρεις ημέρες, οι παίκτες αναρρώνουν πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι όλοι διαθέσιμοι. Και όπως είπα προηγουμένως, αυτή είναι η καλύτερη είδηση για έναν προπονητή».