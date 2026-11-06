Ανδρουλάκης: Συναντήθηκε με τη viral γιαγιά των φιλάθλων του Παναθηναϊκού – «Πρόεδρε, τον Μάιο θα βάλουμε το 8ο» – ΒΙΝΤΕΟ

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Με την αγαπημένη γιαγιά των φιλάθλων της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στην Πελοπόννησο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε στάση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας και συνάντησε την 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου, που γίνεται viral μέσα από τον λογαριασμό pannikgran με τις εύστοχες ατάκες της για τα τεκταινόμενα στο μπάσκετ και τις επιτυχίες του «Τριφυλλιού».

«Λοιπόν Πρόεδρε, του χρόνου τον Μάιο θα βάλουμε το 8ο…» είπε η κυρία Θωμοπούλου στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος της απάντησε: «Να έχεις την υγεία σου και θα βάλουμε και το 10ο».

Δείτε το βίντεο: