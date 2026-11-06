Σέρρες: Στη φυλακή ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του

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Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 36χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στις Σέρρες.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των αρχών και μετά την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο ίδιος, πάντως, σύμφωνα την ΕΡΤ, επέμεινε στην αθωότητά του και αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα. Υπέρ του γιου κατέθεσε και η μητέρα του, παρουσιάζοντας στην ανακρίτρια φωτογραφίες από γενέθλια που είχαν κάνει μαζί πατέρας και γιος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος μέλους οικογένειας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Γιάννη Γιάντσιο, αν και ο 36χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, η κατάθεση μαρτύρων θα συνεχιστεί, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ψυχιατρική εξέταση.

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση της προφυλάκισης φαίνεται πως έπαιξε ένα βίντεο όπου καταγράφεται ο ίδιος να επισκέπτεται τον πατέρα του, δύο μέρες πριν βρεθεί νεκρός, στις 19:23 την Πέμπτη και να παραμένει εκεί για 17 λεπτά. Ο κατηγορούμενος είχε καταθέσει πως είχε πάει στις 02:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο συνήγορός του, υπέβαλε υπόμνημα με τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε ο εντολέας του, κάτι που τον έκανε να έχει κάποια κενά μνήμης.

Παρά τους ισχυρισμούς του, η βαρύτητα των στοιχείων οδήγησε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να αποφασίσουν την προφυλάκισή του, κρίνοντας πως πρέπει να οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Η δολοφονία, η νεκροψία και η σύλληψη του 36χρονου

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται την 1η Αυγούστου, όταν ο ίδιος ο 36χρονος εντόπισε τον πατέρα του νεκρό μέσα στην ισόγεια κατοικία του.

Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, η ιατροδικαστική εξέταση, που ακολούθησε, ανέτρεψε τα δεδομένα. Συγκεκριμένα, η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι ο θάνατος του 67χρονου προήλθε από εσωτερική αιμορραγία, η οποία προκλήθηκε από σοβαρά χτυπήματα, γεγονός που μετέτρεψε την έρευνα σε ανθρωποκτονία.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, ο 36χρονος εμφανιζόταν στα μέσα ενημέρωσης, απευθύνοντας έκκληση να βρεθεί ο ένοχος για τη δολοφονία του πατέρα του.

Ωστόσο, υπέπεσε σε αντιφάσεις, που, σε συνδυασμό με τα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οδήγησαν τις αστυνομικές αρχές στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν συχνές προστριβές μεταξύ πατέρα και γιου, ενώ στο παρελθόν είχαν γίνει και καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.