Μαριάντα Πιερίδη: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς…»

Η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο, χωρίς να εξηγήσει τον ακριβή λόγο της εισαγωγής της. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες μέσα από το δωμάτιο νοσηλείας, καθησυχάζοντας τους ακολούθους της ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, το πρόλαβαν νωρίς και χρειάζεται ξεκούραση και φροντίδα.

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Μαριάντα Πιερίδη
Φωτογραφία: Instagram/mariada.s.pieridi
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αναρτήσεις της στο Instagram, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε πως βρίσκεται στο νοσοκομείο.
  • Αρχικά, η καλλιτέχνις έκανε ένα post, στο οποίο έγραψε: «Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει.. μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά».
  • Στη συνέχεια, δημοσίευσε φωτογραφίες μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, καθησυχάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και ότι θα επιστρέψει πολύ σύντομα.

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Με αναρτήσεις της στο Instagram, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε πως βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η τραγουδίστρια δεν εξήγησε τον λόγο της εισαγωγής της.

Αρχικά, η καλλιτέχνις έκανε ένα post, στο οποίο έγραψε: «Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει.. μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά». 

Πριν από λίγη ώρα, η Μαριάντα Πιερίδη επανήλθε στο Instagram με ένα story. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε δύο φωτογραφίες μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου.

Στο story της ανέφερε: «Αγαπημένοι μου, μη μου ανησυχείτε! Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα πάλι κοντά σας!!! Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και για όλη την αγάπη σας και την θετική σας ενέργεια. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά! Ξεκούραση για σήμερα και η μανούλα παρέα…». 

Μαριάντα Πιερίδη

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